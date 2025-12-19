ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美系外資看好2026年AI晶片展望　續列輝達、博通為首選

記者高兆麟／台北報導

美系外資發布最新半導體產業展望指出，展望2026年，人工智慧（AI）相關支出動能仍然強勁，整體產業前景「非常正向」，並持續看好產業龍頭表現，外資分析師Joseph Moore在2026年半導體展望報告中表示，2026年的AI投資將主要來自模型「使用端」的擴張，尤其是複雜推理（inference）所帶動的Token成長，而非單純的模型訓練需求。

Moore也坦言，市場對於AI長期五年以上的成長假設仍存在質疑，部分投資人認為短期強勁表現可能被過度放大。不過，他指出，隨著多家大型模型開發商近期完成資本募資，加上運算需求持續強勁，2026年的能見度仍相當穩固。

在處理器領域，美系外資維持對NVIDIA與Broadcom的「加碼（Overweight）」評等，其中仍以輝達為首選標的。Moore指出，輝達依然是AI投資主軸的核心，且在目前評價水準下，仍難以找到可取代的AI投資標的。

報告也提到，市場對ASIC（客製化晶片）的成長前景持續升溫，相關需求將明顯成長，但在雲端運算面臨各項瓶頸的情況下，外資仍認為，隨著新一代Vera Rubin平台於2026年下半年逐步放量，輝達在雲端AI運算中仍是投資報酬率最高的解決方案。同時外資也認為，市場目前仍低估輝達在AI產業中的關鍵地位。

至於GPU替代方案的討論，美系外資則偏好博通，認為博通在2026年之後，將是「禁得起時間考驗」的加速器解決方案。Moore指出，儘管GPU仍將維持市場主導地位，但博通在客製化晶片與網路相關業務上，仍具備相當強勁的成長潛力。

關鍵字： 輝達博通

