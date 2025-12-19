美線運價小跌50-100美元、元月初擬大漲千元　SCFI今日小漲3.80%

▲明年元月初美國線運價擬大漲千元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨公司指出，貨櫃船運市場美西線運價自本月15日調漲後，至今每大箱(40呎櫃)小幅回跌50-100美元，美西線在2000-2100美元之間，已有船公司訂出明年元月漲價計畫，美西線擬大漲1000美元，但估實際漲幅不可能那麼高，能否實現要看減班狀況。今(19)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)小漲3.08%，指數來到1552.92點。

超大型攬貨公司負責人指出，除了雙子星聯盟，因為其他船公司減了近半航班，目前美國西南岸航線船隻裝載率約有九成，在上海、寧波等主要港口達到滿載，美國西北岸與東岸約七到八成，因此西北與東岸航線運價估計還有下降空間。

目前已有大型貨櫃船公司公布明年元月1日漲價方案，美西每大箱要漲到3100美元、美東3950美元、美國海灣4050美元、芝加哥與達拉斯及孟菲斯等港5350美元。

今日SCFI上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1533美元，下跌5美元，跌幅0.33%；地中海線每箱2833美元，上漲96美元，漲幅3.51%，美西每大箱1992美元，上漲212美元，漲幅11.91%，美東每大箱2846美元，上漲194美元，漲幅7.32%。

波斯灣線每箱運價2015美元，上漲195美元，漲幅7.12%，南美線(桑托斯)每箱運價1291美元，下跌195美元，跌幅13.12%；東南亞線(新加坡)每箱運價542美元，下跌14美元，跌幅2.52%。