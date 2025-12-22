ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

告別一次性系統交付！天逸財金推顧問式AI導入模式，助企業建立帶不走的競爭力

告別一次性系統交付！天逸財金推顧問式AI導入模式，助企業建立帶不走的競爭力（業者）

▲天逸財金 AIO 系統採取「非破壞式導入」策略，扮演企業智慧中樞，打破數據孤島以支援精準決策。（圖／天逸財金科技提供）

圖、文／天逸財金科技提供

隨著人工智慧（AI）技術日趨成熟，全球企業紛紛投入大量資源，期望透過新科技實現營運優化與自動化目標。然而，在實際推動過程中，許多企業主卻面臨一個共同的困境：即便耗費鉅資導入了最先進的AI系統，雖然報表與分析工具的數量增加了，但企業的決策速度卻沒有顯著提升。部門間的資訊孤島依然如故，溝通受阻的情況未見改善，而基層員工對AI的使用熱情，也往往在專案剪綵結案後隨之消退。這種「科技與實務脫節」的現狀，讓許多經營者開始反思：轉型的問題真的出在系統本身嗎？

洞察失敗病灶：技術不是唯一，管理與組織才是關鍵 

天逸財金在長期輔導企業導入AI的豐富經驗中發現，AI專案的成敗，往往並非取決於技術規格的優劣或演算法的深度，而是源於三個更為根本的管理與組織因素： 

第一，企業內部數據無法有效整合。數據是AI的燃料，但現實中多數企業的數據分散在ERP（企業資源規劃）、CRM（客戶關係管理）及財務等獨立系統中。缺乏統一的數據治理架構，導致AI僅能處理片面資訊，難以產出具備全局戰略價值的建議，進而影響決策品質。 

第二，高階管理層未實際參與轉型決策與執行。許多領導者誤將AI轉型視為單純的IT採購。然而，轉型本質上是管理流程的再造。若沒有高層由上而下的支持與對業務邏輯的重新審視，AI系統最終只會淪為昂貴的行政輔助工具，無法觸及企業經營的核心競爭力。 

第三，未將AI內化為日常營運流程的組織能力。許多企業將AI視為一種「外掛」，而非營運的基礎。當員工未被賦予處理數據、應用AI洞察的能力時，技術便無法落地。唯有讓AI成為日常作業的一環，技術投資才能產生真正的效益。  告別「一次性交付」：從買工具轉向培養能力  這三個病灶解釋了為何傳統「一次性交付」的系統型專案，往往難以建立長期的黏著度與續約價值。企業雖然買到了先進的工具，卻未能建立可複製、可擴張的AI應用能力。

天逸財金認為，企業真正缺乏的並不是AI工具本身，而是運用AI的能力。基於此判斷，天逸財金的AIO系統設計，從一開始就採取了顧問式服務模式，而非傳統的專案型銷售。這意味著在軟體上線的同時，同步輸出管理知識，協助企業在應用技術的過程中，逐步建立起屬於自有的智慧決策體系。  

非破壞式導入：低風險的數位轉型路徑  

與市場上許多主張「推翻重來」的轉型方式不同，天逸財金AIO採取「非破壞式導入策略」。

對於營運已久的企業而言，ERP、CRM 等既有系統穩定性至關重要。AIO在不取代核心系統的前提下，透過高兼容性的架構，扮演「智慧中樞」的角色。它能自動整合分散各處的資訊，並轉化為精準的決策依據。這種做法不僅大幅降低了企業轉型過程中的營運風險與學習成本，更確保了數位資產的連續性，讓企業能在最小動盪中實現最大化的數位升級。  

知識整合與人才賦能：補足轉型的最後一哩路

更關鍵的是，這套模式將「知識整合」視為與系統導入同等重要的任務。天逸財金的顧問團隊不僅負責技術部署，更致力於協助企業理解AI如何融入既有營運邏輯。

透過系統化的教育訓練與實戰輔導，顧問團隊會與企業內部的種子人員共同協作，補足企業在數據分析應用與AI協作上的能力落差。這種「手把手」的輔導方式，確保了技術不再只是冷冰冰的代碼，而是能被員工理解、接受並靈活運用的智慧資產。

  結語：思維轉型，定義未來競爭力的新標竿  

天逸財金強調，企業數位轉型絕不應止於專案結案，而是一個持續演進、不斷優化的過程。唯有讓企業內部真正具備自主運用AI的能力，AI投資才能真正轉化為長期且可持續的競爭力。

隨著市場應用逐步走向成熟，競爭維度正從「導入多少工具」轉向「建立多少能力」。這場思維上的轉變，勢必將重新定義企業選擇AI合作夥伴的標準。天逸財金將持續以AIO 系統為核心，攜手企業在數位化的波濤中，將數據轉化為成長的動力，開創智慧營運的新局。

關鍵字： 企業AI轉型 顧問式AI導入AI知識整合智慧決策系統天逸財金科技

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

推薦閱讀

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

勞保局今（22）日點名5家職業工會欠繳保險費，已超過繳費寬限期，會員若再繳保費恐怕也拿不到給付！勞保局最新公告指出，這5家工會不但遭移送行政執行，所屬被保險人也會被「暫拒給付」，提醒勞工別再繳錢給這些工會，否則權益恐受損！

2025-12-22 15:42
台新新光金爆48.4萬張大量居成交王　金融類股指數刷35年新高

台新新光金爆48.4萬張大量居成交王　金融類股指數刷35年新高

AI電子股高檔整理，高股息ETF調整成分股，近期金融股人氣持續升温，台新新光金被群益台灣精選高息ETF（00919）納入成分股，交投熱度居高不下，今（22）日最一盤灌入53988張買單，導致單日成交量爆出48.4萬多張，一舉超車力積電（6770）成為上市成交量第一大個股，玉山金（2884）、第一金（2892）入列成交量前十個股，金融類股指數攀高到2442.05點，創下1990年1月15日以來、35年多來新高。

2025-12-22 14:16
0050股民首度衝破200萬人　刷台股ETF新紀錄

0050股民首度衝破200萬人　刷台股ETF新紀錄

國內規模最大ETF元大台灣50(0050)再創新猷，據集保結算所資料至上周五(19日)，投資人數突破204萬人，為首檔達成200萬人里程碑的ETF。

2025-12-22 13:10
快訊／黃金存摺飆4472元天價　35公克抱1年賺近6萬元

快訊／黃金存摺飆4472元天價　35公克抱1年賺近6萬元

受到市場預期美國持續降息影響，國際金價再觸新高，台銀黃金存摺今（22）日11點24分飆上每公克4472元新天價，以去年此時砸近10萬元、持有35公克黃金存摺估算，抱1年可賺近6萬元。

2025-12-22 11:36
國泰金調查：57%民眾估年終獎金落在1至3個月　股市樂觀、風險偏好走弱

國泰金調查：57%民眾估年終獎金落在1至3個月　股市樂觀、風險偏好走弱

又到歲末年終，年終獎金發放成為民眾關心議題，國泰金公布12月國民經濟信心調查結果，「關於民眾對於年終獎金的預期」有57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。

2025-12-22 11:24
大立光砸1796億庫藏股護盤　盤中亮燈漲停但未鎖住

大立光砸1796億庫藏股護盤　盤中亮燈漲停但未鎖住

大立光（3008）日前宣布庫藏股護盤，今早題材發酵，開盤跳空漲停至2265元，但並未鎖住，不過打開後仍漲7.7%，目前股價仍在2230元左右遊走。

2025-12-22 11:13
南亞科「出關更大尾」爆量刷天價　記憶體股力積電、十銓亮燈

南亞科「出關更大尾」爆量刷天價　記憶體股力積電、十銓亮燈

記憶體股持續吸引市場資金追逐，南亞科（2408）今（22）日解除處置出關首日花1小時衝出逾10萬張成交量，居上市排行第4強，最高飆至186元新天價，投資人驚呼「放出來更大尾」而記憶體晶片代工業力積電（6770）與十銓（4967）雙雙亮燈漲停，概念股氣勢如虹。

2025-12-22 10:34
37萬存股族等到！台企銀盤中填權息　8大公股剩2金控趕進度

37萬存股族等到！台企銀盤中填權息　8大公股剩2金控趕進度

今（22）日股東人數37.1萬台企銀（2834）股價維持震盪走高格局，漲幅來到1.24%，最高上攻16.35元，歷時96天，順利完成填權息，13家金控剩下第一金（2892）與合庫金（5880）兩大官股金控尚未完成填息。

2025-12-22 10:33
中籤最高17.2萬落袋！3檔新兵上陣　能率、威聯通、傑霖首日看俏

中籤最高17.2萬落袋！3檔新兵上陣　能率、威聯通、傑霖首日看俏

3檔新兵上櫃添柴火！由於掛牌首日沒有漲跌幅限制，能率亞洲（7777）早盤漲5.5元或29%至25.5元，威聯通（7805）漲172元或30.82%至730元，傑霖科（8102）漲6元或11.3%至59.1元。由於威聯通申購抽籤時價差最大，換算中籤者在今日早盤最高價賣出可賺17.2萬元。

2025-12-22 10:14
納智捷併入鴻華先進　裕隆跌停打開

納智捷併入鴻華先進　裕隆跌停打開

裕隆（2201）以7.8億元的價格轉讓旗下納智捷股權給鴻海（2317）集團企業鴻華（2258），但整併利多失靈，今（22）日裕隆開盤79秒股價摜至跌停34.5元，雖然隨後打開但賣壓持續湧現，而鴻海、鴻華皆有1%以上漲幅。

2025-12-22 10:06

讀者迴響

熱門新聞

南亞科「出關更大尾」爆量刷天價　記憶體股力積電、十銓亮燈

快訊／黃金存摺飆4472元天價　35公克抱1年賺近6萬元

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

中籤最高17.2萬落袋！3檔新兵上陣　能率、威聯通、傑霖首日看俏

跑步真能減碳？富邦金控提前達成種10萬棵樹目標　還以碳權抵換支持大型馬拉松

南亞科全球DRAM市佔升至2%！Q3記憶體排名洗牌　三星HBM超車美光

台積電漲40元至1470　台股大漲444點衝破28100

比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」

納智捷併入鴻華先進　裕隆跌停打開

00990A掛牌首日站回發行價　募逾199億破主動式ETF新紀錄

貨櫃船訂造量創紀錄多為汰舊　換下的未及汰換年齡船隻將成隱患

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

0050股民首度衝破200萬人　刷台股ETF新紀錄

37萬存股族等到！台企銀盤中填權息　8大公股剩2金控趕進度

官股金控「最後2強」力拚填息！　22檔金融股完成任務一表看

張文隨機砍殺37歲銀行員　兆豐聲明：不捨悲痛

萬海未來5年運力增幅高達69.81%　業界估後年會重返歐洲線

華南銀行SnY數位帳戶最高2.3%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366