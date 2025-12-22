中籤最高17.2萬落袋！3檔新兵上陣　能率、威聯通、傑霖首日看俏

▲能率、威聯通、傑霖掛牌。（圖／業者提供）

記者高兆麟／台北報導

3檔新兵上櫃添柴火！由於掛牌首日沒有漲跌幅限制，能率亞洲（7777）早盤漲5.5元或29%至25.5元，威聯通（7805）漲172元或30.82%至730元，傑霖科（8102）漲6元或11.3%至59.1元。由於威聯通申購抽籤時價差最大，換算中籤者在今日早盤最高價賣出可賺17.2萬元。

由於威聯通主打儲存伺服器與網通解決方案，受惠於AI資料中心與數位轉型趨勢，吸引大批資金搶進，上櫃新股抽籤承銷價558元，若抽中後在今日早盤730元賣掉，相當於現賺17.2萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

能率亞洲申購價為18元，早盤來到25.5元，每股相當於有7.5元價差，中籤者可賺7500元。

能率亞洲今日表示，面對變動的國際局勢，已制定明確的長期發展規劃。除了深耕台灣，更計畫前進美國等技術發源地尋求具戰略意義的投資機會，實現「台灣技術、全球資本、國際市場」的鏈結。未來，公司將持續投入新創與數位轉型，協助企業在變動中強化韌性，並積極回應國家產業轉型方針。能率亞洲將以資本為槓桿，以專業為支點，持續推動台灣企業在國際舞台上綻放光芒，開創永續成長的創新生態系。

傑霖科技申購價53.1元，今日早盤最高59.1元，換算每股價差6元，中籤者小賺6000元。

傑霖董事長梁春林表示，公司以自主研發的多核心平行處理器 MAPP 平台（最高2 TOPS）為核心，將影像處理與AI邊緣運算整合於單一晶片架構，支援AI神經網路推論，可精準對應行車、居家安防與智慧相機市場對「低功耗＋AI即時辨識」的高需求。