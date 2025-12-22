國泰金調查：57%民眾估年終獎金落在1至3個月　股市樂觀、風險偏好走弱

▲國泰金12月調查，57%民眾估年終獎金落在1至3月。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

又到歲末年終，年終獎金發放成為民眾關心議題，國泰金公布12月國民經濟信心調查結果，「關於民眾對於年終獎金的預期」有57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。

國發會最新公布的10月景氣對策信號維持黃紅燈，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈穩步成長，國泰金12月國民經濟信心調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-7.3，展望樂觀指數走低至-6.9、大額消費意願指數降低至10，耐久財消費意願指數走弱至-12.7。另一方面，買房意願續微揚至-41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至-34。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主計總處於今年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%，國泰金12月國民經濟信心調查顯示，民眾對於明（2026）年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56%，僅有28%的民眾認為明年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有53%的民眾認為，明年通貨膨脹率會高於2%；相較於主計總處，民眾對於明年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪，國泰金12月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至25.1，風險偏好指數同步走弱至18.1。

關於民眾對明年薪資調幅的預期，國泰金12月國民經濟信心調查顯示，達48%民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，46%預期2026年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅會高於3%。