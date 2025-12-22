3道亂流將至　專家示警：投資不該更勇敢而是更紀律

▲近期美中關係雖釋出善意，但結構性的戰略競爭並未降溫。（圖／翻攝白宮flickr）

圖文／鏡週刊

2026全球投資離不開3大主軸：雙率、關稅及AI。相較2025年，接下來主要國家央行貨幣政策將進入一個更寬鬆的環境，在此之下，投資人該如何因應？

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，先前市場擔心關稅上路後，將刺激通膨再起，但4月以來統計發現，關稅讓美國累計通膨增加0.7％，並未形成通膨預期；加上現階段聯準會更在意的，可能是就業市場下行風險，判斷未來一年聯準會降息方向明確，至2026年底政策利率有機會達2.75至3％，甚至不排除看到2.5％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

利率趨向寬鬆，匯率部分則要小心波動風險。富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，2026年美元走勢料將呈現微笑曲線，當市場避險需求升溫，或景氣強勁帶動下，美元將維持強勢格局。但當聯準會獨立性遭質疑，政治力干預貨幣政策疑慮升高時，市場對持有美元資產信心將大幅下滑，導致美元走貶、微笑曲線從端點向下移。

再看關稅部分，合庫金控首席經濟學家徐千婷直言，關稅與地緣政治是未來企業營運必須習慣的「長期環境噪音」。「4月所引發的關稅股災令人印象深刻，儘管近來美中兩國在關稅及高層互動上，看似出現降溫訊號，但其實更像是從熱戰邊緣，退回到長期競爭對抗。」

她指出，受關稅提高衝擊，全球貿易量成長趨緩，供應鏈「去風險」也將成為新常態。「現在各國與美方談判重點是微調與交換，而非全面回到過去的自由貿易。對企業來說，如何快速分散、靈活應變成了生存之道；包括電子、車電、能源及關鍵礦產，都將持續朝向美、中與第三方壁壘分明的架構重組。」

羅瑋也認為，近期美中關係雖在稀土管制、半導體供應鏈管理等議題上釋出善意，但結構性的戰略競爭並未降溫，未來仍需持續觀察雙方態度，是否能將暫時性協議，轉化成較具持久性的制度措施。「2026年國際政經活動密集，包括美國國會期中選舉、主要國家領導人改選，及G20與APEC等，都可能成為政策轉向，或談判突破的關鍵時點，屆時市場波動風險需特別留意。」

至於推動全球經濟火車頭的AI產業，則是雙面刃。「近年來，4大雲端服務商持續擴大資本支出，市場對AI泡沫化疑慮也不斷浮現；但因雲端大廠同時有高獲利支撐，未來2年AI應沒有泡沫化問題，不過資本支出會逐步減緩，不會無限制擴張是好事。」林啟超認為，台股作為AI趨勢下受惠者，2026年指數有望再創新高。

「就全球總經角度，未來一年AI既是機會也是風險。」徐千婷解釋，機會在於AI與數位基礎設施在長線布局下，包括半導體、資料中心、雲端、能源及電網升級，將形成新一輪「數位基建」浪潮；但要注意，一旦市場對AI或特定資產過度追價，股價越衝高，修正就越劇烈。

她提醒，進入2026年投資人不是要更勇敢，而是要更有紀律；「在機會與風險交錯下，投資操作要更謹慎，避免因追逐熱門題材而忽略分散風險；標的選擇上，則應多關注資產體質與現金流，切忌受短線情緒影響，未來才可能豐收。」



更多鏡週刊報導

2026投資教戰1／聯準會超乎預期降息？ 3大經濟學家拆解雙率走勢

2026投資教戰3／4月股災明年Q1會再來？ 專家揭資產配置4321關鍵密碼