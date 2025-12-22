台灣首檔科技七巨頭ETF 　009815明年1／5募集

▲大華美國MAG7+納台積電為成分股。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

掌握AI高速成長的投資利器即將出世！大華銀投信今（22）日宣布即將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (009815，簡稱大華美國MAG7+)」，以7成的權重鎖定科技七巨頭(Magnificent 7)，再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於明（2026）年1月5日至9日募集，發行價10元。

為提供投資人更齊全的資產布局方案，大華銀投信進一步拓展產品線，推出以009815，鎖定正蓬勃發展的AI產業鏈，追蹤「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」，是彭博與櫃買中心聯名的第一檔股票指數，該指數採用獨特的「核心+衛星」比例，除了重倉鎖定科技七巨頭，更突破單一交易所限制，將台積電ADR等全球領軍企業納入版圖。

展望明年，大華銀投信投資長楊斯淵表示，聯準會可望延續降息循環，預期聯邦基金利率將降至3.0%至3.25%。他指出，隨關稅及政策不確定性等風險事件衝擊淡去，加上預防性降息策略減緩經濟走低壓力，看好經濟維持溫和成長，並持續看多股市。其中，以經濟成長前景較佳，且企業獲利持續成長的美股、亞股以及台股的投資機會最為看好。

近期市場憂心AI有泡沫化疑慮，楊斯淵回應，當前AI技術正在改寫全球生產力結構，帶動新的技術與獲利成長，不同於90年代科技泡沫，本波科技多頭具備更扎實的基本面支撐，建議投資人應該要把握投資推動AI發展的關鍵核心企業，才能避免在本波AI引領的科技多頭中落隊。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠進一步表示，美股中的科技七巨頭正以壟斷級的資源投入AI競賽中，而這個競賽門檻並非一般企業能夠承擔。他舉例，AI基礎建設動輒需要千億美元以上的資本支出，因此，能夠站在生態鏈最核心發展位置的，只有科技巨頭。實際上，根據彭博統計至6/30，科技七巨頭過去10年(2015/6/30至2025/6/30)的整體獲利成長高達10倍，淨利加總佔標普500整體淨利總和的四分之一，獲利以及技術能力皆遠勝其他企業。

009815的投資組合約有七成的權重布局於科技七巨頭，確保投組能高效跟隨科技發展。再從掛牌在美國紐約交易所與那斯達克交易所的普通股，以及ADR等，選入其他23檔掌握AI關鍵技術的頂尖科技企業，透過市值排序，形成「100% 受惠 AI」的投資組合。

