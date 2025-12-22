快訊／威力彩16槓下期上看3.1億元　今年最後暴富機會來了

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐 勞保局暫拒給付

勞保局今（22）日點名5家職業工會欠繳保險費，已超過繳費寬限期，會員若再繳保費恐怕也拿不到給付！勞保局最新公告指出，這5家工會不但遭移送行政執行，所屬被保險人也會被「暫拒給付」，提醒勞工別再繳錢給這些工會，否則權益恐受損！

飾金飆每錢17320元天價 銀樓老闆笑喊「沒到頂！明天繼續漲」

國際金價驚驚漲，國內銀樓飾金報價今（22）日也創下歷史新高！銀樓開盤即掛出每錢17320元的售價，寫下台灣飾金報價有史以來新天價。雖然不少民眾擔心金價可能回檔，近期仍以「小買小賣、觀望為主」，但銀樓業者信心滿滿笑喊：「還沒到頂，明天繼續漲！」

台灣首檔科技七巨頭ETF 009815明年1／5募集

掌握AI高速成長的投資利器即將出世！大華銀投信今（22）日宣布即將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金 (009815，簡稱大華美國MAG7+)」，以7成的權重鎖定科技七巨頭(Magnificent 7)，再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於明（2026）年1月5日至9日募集，發行價10元。

快訊／新青安止跌反彈 11月受理金額318億、件數寫5個月新高

新青安房貸出現回溫跡象。財政部國庫署今（22）日公布最新公股銀行辦理青年安心成家貸款統計，截至11月底，8家公股銀行11月合計受理3947件、金額318.33億元，受理件數創下近5個月新高，顯示在房市觀望氣氛中，新青安仍具一定支撐力。

台新新光金爆48.4萬張大量居成交王 金融類股指數刷35年新高

AI電子股高檔整理，高股息ETF調整成分股，近期金融股人氣持續升温，台新新光金被群益台灣精選高息ETF（00919）納入成分股，交投熱度居高不下，今（22）日最一盤灌入53988張買單，導致單日成交量爆出48.4萬多張，一舉超車力積電（6770）成為上市成交量第一大個股，玉山金（2884）、第一金（2892）入列成交量前十個股，金融類股指數攀高到2442.05點，創下1990年1月15日以來、35年多來新高。

星宇航空明年迎來交機高峰 執行長：歐洲預計開2新航點

星宇航空（2646）今日舉行法說會，執行長翟健華表示，隨著關稅不確定性淡化、旅運需求回溫，明年客運市場有望再創新高，公司也將迎來交機高峰，一口氣新增14架新機，機隊規模擴增至43架，在機隊擴張下，明年將會十分精彩，有望大幅拓展航網版圖，並首度布局歐洲市場，預計開闢2個新航點，未來也將評估進軍紐澳等大洋洲市場。

0050股民首度衝破200萬人 刷台股ETF新紀錄

國內規模最大ETF元大台灣50(0050)再創新猷，據集保結算所資料至上周五(19日)，投資人數突破204萬人，為首檔達成200萬人里程碑的ETF。

快訊／黃金存摺飆4472元天價 35公克抱1年賺近6萬元

受到市場預期美國持續降息影響，國際金價再觸新高，台銀黃金存摺今（22）日11點24分飆上每公克4472元新天價，以去年此時砸近10萬元、持有35公克黃金存摺估算，抱1年可賺近6萬元。

國泰金調查：57%民眾估年終獎金落在1至3個月 股市樂觀、風險偏好走弱

又到歲末年終，年終獎金發放成為民眾關心議題，國泰金公布12月國民經濟信心調查結果，「關於民眾對於年終獎金的預期」有57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。

大立光砸1796億庫藏股護盤 盤中亮燈漲停但未鎖住

大立光（3008）日前宣布庫藏股護盤，今早題材發酵，開盤跳空漲停至2265元，但並未鎖住，不過打開後仍漲7.7%，目前股價仍在2230元左右遊走。