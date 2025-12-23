FED降息、風險意識提升　一表看規模增幅前5大高評級債券ETF

▲聯準會降息，資金進駐高評級債。（圖／路透）

美國聯邦準備理事會（Fed）11日如外界預期再次宣布降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至3.50%-3.75%，連續三度降息，資金紛紛卡位投資級債券ETF，據統計，9月17日 美國降息以來，包括台新美A公司債20+（00942B）、凱基A級公司債（00950B）、永豐10年A公司債（00836B）、國泰A級公司債（00761B）、大華優利美A債15（00984B）等五檔投資級債券ETF規模增幅高居前五大。

據統計，台灣掛牌之高評級債券ETF自9月17日美國降息以來規模增幅持續擴大，其中以00942B台新美A公司債20+增長近6成最為迅速，台新投信表示，00942B的優勢在於是市場上少有的20年期以上公司債券，而且篩選的都是債券面額流通在外10億美金以上的大公司，在市場波動較為劇烈時，大公司的獲利及現金流往往能承受較大波動，這是近期投資人最在乎的特徵，因此近期買氣熱絡。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (00942B)研究團隊表示，根據美系投資銀行統計，近期資本市場波動加劇，資金流出信評較低的非投資等級債券，反之投資等級債券的升降評比重保持穩定，基金及ETF等資金於利率彈升時仍勇於搶進長天期投資等級公司債，除能享受較美國政府公債更高的殖利率外，亦能於市場大幅波動時提供給投資人更安全的債券選擇，並於降息循環之時還能吃到價格上漲的紅利。

