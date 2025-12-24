永慶房屋「土城區再+1」雙北邁向350店　挑戰高薪房仲就選這家！

▲永慶房屋業務新人有「每月6萬X12個月」加上一對一師徒制，成為高薪轉職最穩定的選擇。

台灣房市穩健，房仲第一品牌「永慶房屋」看好發展可期，宣布2026年將在雙北市重劃區、交通重要樞紐等區域展店，邁向雙北市350直營店的展店目標。永慶房屋身為雙北市占最大的房仲品牌，也率先提升業務新人福利，提供業界最高業務新人前12個月每月6萬的收入保障，成為2026新春轉職者關注的熱門企業。

永慶房屋強攻重劃區、土城確定展新店

永慶房屋將於2026年第一季在新北市土城區新展1店，是永慶在土城的第11家門店，店數領先同業，企業實力可見一斑。永慶房屋總經理吳良治表示，土城區優勢在於土城工業區、科技產業就業人口支撐基本買盤，重劃區房價實惠也具備相當市場競爭力，交易量也逐年增高，看好土城未來的潛力，決定在土城新展1店。

永慶房屋也透露，目前展店戰略著重在重劃區、重要交通樞紐等區域，兼具生活機能良好優勢，剛性需求穩定，因此是永慶房屋展店的重點區域目標。為了持續推進展店，永慶房屋也同步加大招募力道，加碼薪獎福利，在收入部分，永慶房屋推出「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月每月6萬元，相當於保障首年薪72萬元，免相關經驗、業績未達標也能領得到，讓業務新人在無經濟壓力之下專心學習，扎實培養房產專業知識與服務素養，為長遠職涯奠定穩固基礎。

▲永慶房屋宣布2026年第一季在新北市土城區新展1店，店數領先同業、企業實力可見一斑。

徵才福利加碼、業務新人首年保障72萬

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，公司致力為員工營造「錢多、假多、福利多」的三多幸福職場。除了業務新人收入保障，還有「幸福成家基金」福利，根據個人表現，經紀人員每人每年最高可額外爭取250萬元的基金。且領取資格沒有年資和職級的限制，就算是第一年的業務新鮮人，只要表現好就有領取資格！

永慶房屋業務還有「月休最高10天」制度。在原有每月7天例休日之外，只要績效達標、完成工作目標，即可再獲得最高3天「有薪福利假」，全年下來最多可領36天有薪假，且特休另計，休假日有機會比一般上班族還多！據永慶統計從4月至11月，平均超過5成的經紀人員成功取得「有薪福利假」，整體工時有效下降。

永慶也以實質的工作與激勵制度鼓勵多元特質。塗振宏分享，永慶房屋採「專長分工」制，依每位同仁客戶服務、區域熟悉的優劣，發揮團隊互補，互相協助共同為客戶服務，以提升服務效率，只要在服務流程中有貢獻就能獲得業績與獎金。

此外，11月剛舉辦的「永者饗宴-獎勵旅遊」，捨棄業績導向的獎勵型式，而是從團隊合作、社區服務到專業技能等多面向考量，讓每位員工的努力與優勢都能被肯定。塗振宏透露：這次有多位年資不滿1年的同仁參加「永者饗宴-獎勵旅遊」，充分展現永慶鼓勵員工「不論資深資淺，重視特質與專長」的用心，成為房仲產業的就業首選，現在面試、還能年後再報到。

