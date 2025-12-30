9成自住剛需撐盤台中蛋黃區　在地：8成靠讓價成交

▲台中蛋黃區房市在未出現第八波信用管制、新青安銀行放款水位鬆動後，剛性需求開始迴流。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市在歷經信用管制與買氣急凍後，不過臨近農曆年前，第一線市場出現回溫跡象。在地業者觀察，未出現第八波信用管制、新青安銀行放款水位鬆動，剛性需求開始迴流，成交量略有起色，但房價短期內仍難重返高點。

永慶不動產台中文心河南加盟店店長林宗賢第一線觀察：「近期單月買氣明顯較前幾個月活絡。不過，成交背後的關鍵並非價格反彈，而是『屋主讓價』，綜觀整年度交易，9成爲自住剛需客，其中至少有8成以上為屋主降價後才順利成交，顯示市場仍由買方主導。」





▲業者觀察，台中蛋黃區房市年度交易，9成爲自住剛需客，其中至少有8成以上為屋主降價後才順利成交。（圖／記者陳筱惠攝）

從買方結構來看，台中房市幾乎由剛性需求撐盤。林宗賢指出：「過往投資、投機買盤約佔市場4至5成，但受政策影響幾乎全面退場，總價落在700萬元至2500萬元之間為最大宗，其中又以總價1000萬元～1300萬元內的首購族最為活躍。」

林宗賢表示：「以西屯蛋黃區來說，產品面也出現結構性轉變。過去因價差動輒300萬元的因素，年輕首購族偏好公寓，但今年反而『電梯大樓回歸主流』。關鍵在於價格修正，以中台灣蛋黃區修正約5%～10%，蛋白、蛋殼區修正甚至達15%～20%，使電梯大樓與公寓之間的價差明顯縮小。」

▲就區域與社區來看，成交仍集中在戶數多、量體大的成熟社區，如「達麗創世紀」、「大鵬新城」。（圖／記者陳筱惠攝）

林宗賢直言，公寓產品原本價格基期就低、跌幅有限，反觀大樓修正後「CP值浮現」，因此公寓成交比例反而偏低，買方普遍轉向屋齡較新、具管理與電梯機能的大樓產品。

就區域與社區來看，成交仍集中在戶數多、量體大的成熟社區，如「達麗創世紀」、「大鵬新城」、「皇城帝寶」等震後宅或大型社區，因釋出量穩定、價格相對透明，較容易促成交易。

▲永慶不動產台中文心河南加盟店店長林宗賢認為，台中房市已告別投機熱潮，回歸以自住為主的基本盤。（圖／業者提供）

對於後市走勢，林宗賢認為：「買氣可望溫和回溫，但房價短期內漲不回來。預估2026年整體價格波動可能在正負2%～3%內，除非出現降息或信用管制鬆綁，否則價格難以出現明顯波動。」

對於價格回落，林宗賢說：「今年反而是近年來最健康、也可能是相對低點的進場時機。」他也直言，台中房市已告別投機熱潮，回歸以自住為主的基本盤，在量縮、價穩、溫和修正的結構下，市場正逐步築底。

林宗賢提醒：「目前銀行放款水位回穩，首購族實際受惠最多。以總價約1000萬元住宅為例，貸款30年、月付約3.7萬元，銀行以負債比不超過6成計算，家庭月收入需落在5～6萬元以上，建議民眾仍要做好財務規劃。」

