力挺「友善屋源」專案　永慶房屋再獲臺北市地政局表揚

永慶房屋力挺「友善屋源」專案 ，除了在永慶房仲網上建置網路專區，更於社群、新聞和店面等通路進行宣傳。

台北租屋大不易，特定族群想要快速租到適合的房屋就更難了！永慶房屋積極響應臺北市政府地政局推動的「友善屋源」專案，並落實於〈永慶房仲網〉租屋廣告上，促進台灣租屋市場更加透明友善，獲得臺北市政府地政局的特別表揚。臺北市政府地政局長王瑞雲於今日(12/26)親自頒發感謝狀和獎座，由永慶房屋副總經理黃俊傑代表受獎。



為了改善學生、青年與長者租屋常常面臨因年齡、或有設籍、申請租金補貼的需求而被房東婉拒的困境，臺北市政府地政局今年8月推動「友善屋源」標示，永慶房屋現於雙北地區逾280間店、是雙北市門市最多的房仲業者（註）大力支持。針對「歡迎申請租金補貼，歡迎設戶籍，歡迎長者、學生或青年」的出租房屋，在〈永慶房仲網〉建置專區，並於租屋廣告上放置明顯的「愛心屋源標籤」，讓房東的愛心與友善可以即時被看見，更於社群、新聞和店面等全通路進行宣傳，協助租客更快速找到符合需求的房子。

▲永慶房屋積極響應臺北市地政局推動的「友善屋源」專案，獲得臺北市政府地政局的特別表揚。

臺北市政府地政局長王瑞雲於致詞時表示，政府機關所有的政策推動，如果沒有在座的業界先進協助推廣，光靠政府機關自己喊是沒有用的，尤其是不動產的交易安全，所以我們很感謝仲介、代銷和租賃業者作為政府跟民眾之間的橋樑！我們希望大家把交易安全當作自己的DNA、變成作業日常，這樣整個不動產的交易安全網才能越來越穩固。

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，回顧過去兩年，這是永慶房屋第二次獲得臺北市地政局的公開表揚。去年是響應北市地政局的防詐政策，不僅推廣地籍異動即時通服務，我們還主動舉辦預防房產詐騙公益講座。今年是促進租屋市場更加友善的相關作為，很榮幸再次與臺北市地政局合作，一起促進不動產市場更加健全。

▲臺北市地政局長王瑞雲(圖左)親自頒發感謝狀和獎座，由永慶房屋副總經理黃俊傑代表受獎。

黃俊傑副總經理補充，除了專注於中古屋買賣，我們也對於促進租屋市場更加友善有所作為！值得一提的是，今年一月份我們與政大不動產研究中心合作開發的「政大永慶租金行情地圖」正式上線，同時提供「房東開價租金」、「政府已公布實際租金」，為租屋族與房東提供具公信力的租金行情，即獲2025年亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）-「房產科技大獎」的肯定。另一方面，，永慶房屋2021年即提供代租代管服務，不只幫房東管理出租大小事，當時更推出全台唯一租賃「價金履約保證帳戶」，保護押金與租金，讓租賃保障再升級。

(註) 房仲店數以全台15大房仲品牌的官網公告店數為統計基準（永慶房屋/永慶不動產/永義房屋/有巢氏房屋/台慶不動產/住商不動產/信義房屋/台灣房屋/中信房屋/東森房屋/大家房屋/太平洋房屋/群義房屋/21世紀不動產/惠双房屋）