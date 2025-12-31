ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

力挺「友善屋源」專案　永慶房屋再獲臺北市地政局表揚

▲▼ 租屋,永慶房屋,友善屋源,地政局,台北,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋力挺「友善屋源」專案 ，除了在永慶房仲網上建置網路專區，更於社群、新聞和店面等通路進行宣傳。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

台北租屋大不易，特定族群想要快速租到適合的房屋就更難了！永慶房屋積極響應臺北市政府地政局推動的「友善屋源」專案，並落實於〈永慶房仲網〉租屋廣告上，促進台灣租屋市場更加透明友善，獲得臺北市政府地政局的特別表揚。臺北市政府地政局長王瑞雲於今日(12/26)親自頒發感謝狀和獎座，由永慶房屋副總經理黃俊傑代表受獎。

為了改善學生、青年與長者租屋常常面臨因年齡、或有設籍、申請租金補貼的需求而被房東婉拒的困境，臺北市政府地政局今年8月推動「友善屋源」標示，永慶房屋現於雙北地區逾280間店、是雙北市門市最多的房仲業者（註）大力支持。針對「歡迎申請租金補貼，歡迎設戶籍，歡迎長者、學生或青年」的出租房屋，在〈永慶房仲網〉建置專區，並於租屋廣告上放置明顯的「愛心屋源標籤」，讓房東的愛心與友善可以即時被看見，更於社群、新聞和店面等全通路進行宣傳，協助租客更快速找到符合需求的房子。

▲▼ 租屋,永慶房屋,友善屋源,地政局,台北,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲永慶房屋積極響應臺北市地政局推動的「友善屋源」專案，獲得臺北市政府地政局的特別表揚。

臺北市政府地政局長王瑞雲於致詞時表示，政府機關所有的政策推動，如果沒有在座的業界先進協助推廣，光靠政府機關自己喊是沒有用的，尤其是不動產的交易安全，所以我們很感謝仲介、代銷和租賃業者作為政府跟民眾之間的橋樑！我們希望大家把交易安全當作自己的DNA、變成作業日常，這樣整個不動產的交易安全網才能越來越穩固。

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，回顧過去兩年，這是永慶房屋第二次獲得臺北市地政局的公開表揚。去年是響應北市地政局的防詐政策，不僅推廣地籍異動即時通服務，我們還主動舉辦預防房產詐騙公益講座。今年是促進租屋市場更加友善的相關作為，很榮幸再次與臺北市地政局合作，一起促進不動產市場更加健全。

▲▼ 租屋,永慶房屋,友善屋源,地政局,台北,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲臺北市地政局長王瑞雲(圖左)親自頒發感謝狀和獎座，由永慶房屋副總經理黃俊傑代表受獎。

黃俊傑副總經理補充，除了專注於中古屋買賣，我們也對於促進租屋市場更加友善有所作為！值得一提的是，今年一月份我們與政大不動產研究中心合作開發的「政大永慶租金行情地圖」正式上線，同時提供「房東開價租金」、「政府已公布實際租金」，為租屋族與房東提供具公信力的租金行情，即獲2025年亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）-「房產科技大獎」的肯定。另一方面，，永慶房屋2021年即提供代租代管服務，不只幫房東管理出租大小事，當時更推出全台唯一租賃「價金履約保證帳戶」，保護押金與租金，讓租賃保障再升級。

(註) 房仲店數以全台15大房仲品牌的官網公告店數為統計基準（永慶房屋/永慶不動產/永義房屋/有巢氏房屋/台慶不動產/住商不動產/信義房屋/台灣房屋/中信房屋/東森房屋/大家房屋/太平洋房屋/群義房屋/21世紀不動產/惠双房屋）

關鍵字： 租屋永慶房屋友善屋源地政局台北永慶房市訊息永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超衰】男見汽車禮讓過斑馬線　下秒慘遭75歲三寶姨擊落

推薦閱讀

台積電ADR狂噴刷新高　全球市值排名大躍進居第6位

台積電ADR狂噴刷新高　全球市值排名大躍進居第6位

台積電ADR在美股2026年首個交易日大漲，以狂噴5.17%收盤，股價創史上新高，全球市值排行，前進二名至第6位。

2026-01-03 11:53
雙北捷運僅1銀行手機信用卡今起刷卡進站　車費通知方式大不同

雙北捷運僅1銀行手機信用卡今起刷卡進站　車費通知方式大不同

雙北捷運今（3日）起可掃碼搭乘，除此之外，還有另一方式是用手機信用卡感應支付，不過僅限於台新銀行信用卡可以使用， 台新銀行公告提醒持卡人刷卡進站車費統一在搭車次日凌晨 2點統一結算並請款，但車費刷卡通知依信用卡種類不同而有不同規範。

2026-01-03 10:42
小資族複委託買美股大放送！　永豐金證祭手續費5折吸客

小資族複委託買美股大放送！　永豐金證祭手續費5折吸客

國人海外投資熱度持續升溫，其中美股匯集全球龍頭AI股，也讓國人紛紛將資金投入，看準此趨勢，永豐金證在今年（2026年)1月起則祭出美股手續費大優惠，只要當月交易金額在5萬美元以下，手續費率降至0.08%，相較原本0.15%打了五折，也比市場各家券商多落在0.1%~0.5%來得低，震撼市場。

2026-01-03 12:05
56萬股民注意！00929配息金升至0.1元　年化配息率6.6％

56萬股民注意！00929配息金升至0.1元　年化配息率6.6％

擁有56.2萬股民、月配息復華台灣科技優息（00929）於今（2）日公告最新配息，預估每單位預估配發金額為0.1元，較前一次0.09元，此次增加0.01元，為近一年第4次調升，以今日18.18元收盤價計算，單次配息率0.55%，年化配息率約6.6%，除息交易日為1月20 日，投資人若要參與配息，需於1月19日前買進或持有，股息發放預計2月13日入帳。

2026-01-02 17:56
記憶體市況熱！威剛、十銓提前開獎　獲利皆年增破1000%

記憶體市況熱！威剛、十銓提前開獎　獲利皆年增破1000%

記憶體模組族群股價近期表現強勢，威剛（3260）、十銓（4967）因有價證券多次達集中交易市場公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊，供投資人參考，兩家公司11月都表現強勢，獲利都年增超過1000%。

2026-01-02 17:09
「年度飆股榜首」德宏今下挫逾3%　公布去年11月獲利增130%

「年度飆股榜首」德宏今下挫逾3%　公布去年11月獲利增130%

玻纖布大廠德宏（5475）2025年全年股價狂飆686.07%，高居年度飆股榜首，今（2日）台股大漲，股價逆勢收跌下挫近3%，被要求公布獲利，公司自結去年（2025年）11月單月每股獲利0.03元，較去年同期轉虧為盈，大增130%。

2026-01-02 16:13
快訊／203萬人注意！0050每股配1元　最後買進日1／21

快訊／203萬人注意！0050每股配1元　最後買進日1／21

採半年配、擁有逾203萬受益人的元大台灣50（0050）ETF今（2）日公告配息1元， 較上次分割後首配息金額有所增加，以今日收盤價66.95元估算，年化配息率約3%。

2026-01-02 15:24
快訊／153萬人注意！0056續配0.866元　年化配息率逾9%

快訊／153萬人注意！0056續配0.866元　年化配息率逾9%

採季配息、擁有逾153萬受益人的元大高股息（0056）ETF今（2）日公告配息0.866元，連3次配息金額相同，以今日收盤價37.01元估算，年化分配率為9.35%。

2026-01-02 15:00
00713配息落底訊號出來了　重新回歸穩定抗跌路線

00713配息落底訊號出來了　重新回歸穩定抗跌路線

高股息ETF之王00713在2025年歷經配息下修後，最新宣布季配息維持0.78元，意味降息循環下的收益調整期已告一段落。基金經理團隊同步調整持股結構，減碼漲多電子與金融，轉而布局亞泥、統一、和泰車等現金流穩定的傳產龍頭。面對2025年台股高基期與拉積盤壓力，00713的策略焦點已從「追高收益」轉為「穩定防禦」，配息走勢也可望回歸常態。

2026-01-03 05:30
北部建商3年首見違約2.34億元　土銀急喊「非市場反轉」

北部建商3年首見違約2.34億元　土銀急喊「非市場反轉」

房市買氣降溫，竟傳公股行庫驚見建融違約！土地銀行今年8月爆出一筆高達2.34億元的建築貸款逾放，為3年來首見，市場熱議是否是房市反轉的警訊。

2026-01-03 00:07

讀者迴響

熱門新聞

北部建商3年首見違約2.34億元　土銀急喊「非市場反轉」

記憶體市況熱！威剛、十銓提前開獎　獲利皆年增破1000%

00713配息落底訊號出來了　重新回歸穩定抗跌路線

金管會跨年夜「再罰4公司」430萬

PCB概念股金居今出關帶量衝300元大關刷新高　3檔銅箔股同慶

近十年首見！寶佳申讓3萬張華票　套現逾5億

勞動基金2025年前11月大賺9762億　新制勞退每人平均分紅逾5萬

台積電ADR狂噴刷新高　全球市值排名大躍進居第6位

小資族複委託買美股大放送！　永豐金證祭手續費5折吸客

華東總座「3個月賣3次」！再申讓420張　高檔套現逾2600萬

快訊／203萬人注意！0050每股配1元　最後買進日1／21

群創獲SpaceX訂單股價飆4年高點　大股東明起申讓賣股500張

元月效應、晶圓龍頭法說效應　台股可望攻高

雙北捷運僅1銀行手機信用卡今起刷卡進站　車費通知方式大不同

27.1萬股民注意！國泰00881配息2.65元　年化配息率16％

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

快訊／153萬人注意！0056續配0.866元　年化配息率逾9%

勞工10萬救命錢申請倒數計時　借款總額已衝破116億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366