千萬預算入主台北？永慶曝近一年淡水千萬元房屋交易近千件「2-3房大樓」佔多數

▲中山區因套房多、總價親民，吸引多小資族入主，成為台北市近一年千萬以下住宅交易量最高的行政區。（示意圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

在高房價的雙北地區，想用千萬元預算買房看似困難，但實際上這些區域還有機會！永慶房產集團根據近一年實價登錄資料，統計台北市、新北市房屋總價千萬元以下交易量前五名的行政區，並觀察該區公寓及大樓的交易情形。發現千萬元內就有機會入住台北市中山區精華地段；板橋區、新莊區及中和區則有機會千萬元內買到2-3房捷運宅。

千萬元就能入主北市！ 中山區小坪數產品為大宗

在台北市仍有機會以千萬元預算購屋！以中山區、萬華區、北投區、文山區和士林區交易量名列前五名，不過近一年交易量不多，且多數屬於小坪數或屋齡較高的住宅。其中僅有地段精華的中山區，千萬元內大樓有破百件交易；而交易居次的萬華區，千萬元內大樓總價中位數則落在600萬元左右。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區屬於台北市精華區之一，在交通、商圈等生活機能方面都相當優異。由於土地取得不易，小坪數電梯大樓產品供給量多，平均坪數落在10坪左右，加上屋齡也相對較大，使得總價相對較低，減輕購屋負擔，成為許多年輕單身族、小資族和通勤族的入門首選之一。而萬華區雖然千萬內大樓總價中位數僅600萬元，不過近一年只有85件交易量，且大多數為屋齡較高的小坪數住宅。

若比較在意居住空間，文山區和北投區總價千萬元以內的公寓產品，就擁有相對較大的住宅坪數，不過僅有30-40件交易。陳金萍表示，由於文山和北投距離台北市中心稍遠，且屋齡多在40年至50年間，因此房價也顯得相對親民。而在總價千萬元內，可以找到比北市其他區域更為寬敞的公寓產品，多為平均20坪以上的住宅產品，對希望在台北市內保有較大使用空間的族群十分具吸引力。

小資首選！ 千萬元內買2-3房大樓淡水區最有機會

在新北市，淡水區總價千萬元內的公寓和大樓產品近一年交易量高達922件，顯示消費者到淡水區尋覓親民房價的住宅最有機會。陳金萍分析，淡水區距離北市核心區較遠，因此整體房價相當親民。若願意用時間換取空間，總價千萬元以內仍可購得約25坪，多規劃為2-3房的大樓和公寓住宅。而公寓雖然總價中位數不到500萬元，不過千萬元以下交易平均屋齡多落在41年左右，屋齡偏高。但以雙北來看淡水區已算是相當經濟實惠的區域，也成為許多小家庭的熱門購屋首選。

▲新北市淡水區最近一年有高達922件千萬以下的住宅交易量，位居雙北之冠，成為多首購族的熱門購屋地點。

另外，千萬元內的預算在板橋、新莊及中和，還有機會買到空間相對寬敞且近捷運站的住宅。陳金萍表示，板橋、新莊及中和區總價千萬元內的住宅產品，以屋齡40年左右的公寓居多，因此價格親民，平均坪數約在20坪以上，大致屬於2房至3房的產品，空間相對較大。加上3區由捷運環狀線串聯，並與板南線、機場捷運線及中和新蘆線交會，與台北市僅有一橋之隔，生活便利性佳；且公寓產品大多鄰近捷運、火車交通站點，吸引不少小資家庭落腳於此。有意置產的購屋族，可依自身居住需求與通勤條件，挑選適合自己的產品。