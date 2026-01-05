台股站上3萬點！外資反手賣超台股76億　大撿華新4.6萬張

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周五（2日）費半指數大漲，台積電（2330）ADR勁揚5.7%，激勵今（5）日台股開高走高，站上3萬大關，三大法人動向，外資賣超76.43億，自營商買超 107.49 億元，投信買超 0.8 億元，三大法人合計買超 31.85 億元，華新（1605）調漲1月盤價，成為外資今日買超第一名個股，買超4萬6082張，群創（3481）股價連6紅，而外資逢高調節4萬5247張，為單日賣超第一大個股。

護國神山台積電領頭攻堅，股價大漲85元或漲幅5.36%，終場以1670元作收，而台股上漲755.23 點或漲幅2.57%，創下台股史上第六大漲點，以30105.04 點創下歷史新高。

根據證交所資料顯示，其中外資由買轉賣，賣超76.43億元，投信則是終止連6賣，今日買超0.79億元，自營商合計買超107.48億元，其中自行買賣部分買超42.64億元，避險方面買超64.84億。

外資買超前十大個股，電子股、金融股各占3檔，其他4檔為傳產股，買超第一名為華新，買超4萬6082張，買超第二～五名個股、張數，分別為彰銀(2801) 3萬2729張、元大金(2885) 3萬495張、南亞(1303) 1萬6418張、凱基金(2883) 1萬6304張。

買超第六～十名個股、張數，分別聯電(2303) 1萬4771張、神達(3706) 1萬4178張、友達(2409) 1萬2766張、華航(2610) 1萬1519張，以及寶成(9904) 9969張。

外資賣超前十大個股，有9檔為電子股、只有1檔金融股，賣超第一～五名個股、張數分別，群創賣超4萬5247張、力積電(6770) 2萬9912張、華邦電(2344) 2萬6085張、南亞科(2408) 1萬5169張、玉山金(2884) 1萬5067張。

外資賣超第六～十名個股、張數，分別，康舒(6282) 1萬1645張、京元電子(2449) 1萬1366張、宏碁(2353) 1萬954張、南茂(8150) 1萬847張及定穎投控(3715) 9368張。

