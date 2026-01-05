台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398家收黑

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5）日在護國神山台積電（2330）強勢帶動下，歷史性首度突破三萬點大關！加權指數盤中一度大漲逾980點，最高衝上30339.32點，終場大漲755.56點，收在30055.33點，創下史上第六大單日漲點紀錄，氣勢如虹。

不過盤後法人估算，今日台積電貢獻大盤漲點高達近9成，但同時間上市櫃竟有多達1398檔個股收黑，形成「指數飆漲、個股普跌」的對比行情。

台積電今天盤中股價飆上1695元創下歷史新高，終場收在1670元，上漲85元，不僅創下個股史上最大單日上漲紀錄，也推升台股站穩三萬點大關，氣勢驚人。法人認為市場期待台積電15日法說會釋出更多AI相關利多，是推升股價主因。

台股今日成交值也同步爆量，達7658.07億元，為歷來第二高紀錄，僅次於2021年5月12日的7828.25億元，顯示資金動能相當強勁。

不過指數雖創高，但大多數個股卻「陪漲」，法人提醒投資人應以「選股不選市」為操作原則，聚焦具基本面與成長題材的個股，特別是AI供應鏈表現仍相對抗跌。

群益投信台股研究團隊指出，回顧過去20年1月台股表現，只要有完整交易日數，整體上漲機率偏高。今年1月不僅交易日完整，還有美國消費電子展（CES）、台積電法說、美股財報季等利多接力登場，預期農曆年前仍有機會維持多頭格局。

群益ESG低碳50（00923）ETF經理人邱郁茹則認為，台股可望維持高檔震盪偏多格局，三大關鍵支撐包括：降息循環開啟、企業獲利回升、AI產業升級動能。

她指出，AI長線趨勢不變，台灣廠商在半導體設計、先進封裝、電源模組與散熱等領域具備全球競爭優勢，可望持續受惠AI浪潮，帶動台股資本與獲利雙成長。