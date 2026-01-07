資金集中技術突破企業，AI概念股強弱分化

▲投資主動式ETF必須兼顧風險與報酬平衡，比盲目追題材更為關鍵。（圖／pixabay）

財經中心／綜合報導

2026年開年，全球股市再度掀起AI浪潮，台積電躍居全球市值第六大公司，表現亮眼，更凸顯其在全球半導體產業的領導地位。輝達雖穩坐冠軍，但經過三年的AI狂潮，科技巨頭的領漲股已開始輪動，這種輪動反映市場資金偏好轉變，提醒投資人2026年的投資難度加劇，投資主動式ETF必須兼顧風險與報酬平衡，比盲目追題材更為關鍵。

全球股市最新的前五大市值公司，分別是輝達以約4.6兆美元（約新台幣144兆元）位居全球第1名，蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜分別排名2至5名。看似依然由科技股引領風騷，然而從2025年科技七雄全年表現來看，資金輪動現象已浮現，顯示市場結構正在改變，從單一題材驅動，轉向精準選股與差異化布局。

資金轉向能技術突破的個股

2025年，以Google母公司Alphabet漲幅65.4%表現最好，輝達漲幅38.9%、微軟漲幅15.6%、Meta漲幅13.1%，特斯拉漲近11.4%，蘋果漲8.6%，亞馬遜漲5.2%。其中，輝達雖仍居AI王者寶座，但與2024年漲幅171.25%相比，漲幅已大幅收斂。市場對AI題材的熱度雖未消退，但資金追逐焦點已轉向具新突破的企業。

事實上，股市資金集中在AI與科技股的情況愈加明顯，即使在AI概念股之中，也呈現強弱分化。自從Google在2025年底推出新一代大型語言模型Gemini後，市場情緒明顯振奮，資金迅速湧向Google母公司Alphabet，推動股價全年大漲65.4%，成為科技七雄中表現最亮眼的企業。

相較之下，其他同樣具AI題材的公司，如Meta與特斯拉，雖然仍有漲幅，但分別僅約13.1%與11.4%，走勢明顯趨緩，顯示投資人對AI領域的偏好正集中在具技術領先與產品突破的企業，市場呈現「一個題材、兩種走勢」的分化格局。

選股靈活性成致勝關鍵

面對市場分化，專家指出，被動式ETF雖具低費用率與透明度，適合長期投資，但因成分股固定，難以因應快速變化，尤其在AI題材加速演進、企業競爭格局重塑的背景下，這種僵化配置恐難跟上新趨勢。相較之下，主動式ETF能靈活調整、精準選股的策略，將成為投資人致勝關鍵。

台灣投資人在ETF投資上若要擴大全球布局，更要留意覆蓋範圍與選股策略。以主動摩根美國科技（00989A）為例，前五大持股包括輝達、Alphabet、Take-Two、特斯拉與Snowflake，涵蓋AI、雲端與數位娛樂，展現多元配置，並透過對深入研究企業競爭力，篩選出真正具競爭力的企業。

在台灣掛牌的主動式科技 ETF 中，雖然都強調「主動選股」，但在2026年市場快速輪動的環境中，不宜一味追求高風險的報酬，更應重視下檔保護。主動摩根美國科技（00989A）與主動統一全球創新 （00988A）、主動中信ARK創新（00983A），前五大持股內容各有差異，投資人應選擇能因應市場輪動，兼顧風險與報酬平衡的產品，定期定額投入, 2026年市場快速輪動、題材分化的環境中，更是投資人勝出的關鍵策略。



