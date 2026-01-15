ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

CES點燃AI熱潮　00989A成焦點

▲▼ 美股,AI晶片,科技股,CES展,投資焦點,主動摩根美國科技,00989A。（圖／翻攝自CES官網、資料照）
▲受惠CES展AI新技術助攻，美股元月行情火熱。主動摩根美國科技（00989A）精準掌握晶片擴張商機，成為投資焦點。（圖／翻攝自CES官網）

財經中心／綜合報導

美股在科技類股帶動下，元月行情中展現強勁人氣與動能，投資人「FOMO（錯失恐懼症）」情緒升溫，同時美國消費性電子展（CES）釋出新一代 AI 處理器、記憶體與資料中心架構的訊息， 市場對「AI 設備與晶片堆疊」擴張的期待持續升溫。主動摩根美國科技（00989A）精準反映這波趨勢，成為焦點。

美國股市持續強勢，道瓊工業指數突破 49,000 點再創新高， AI與雲端需求推升 Palantir、Amazon、Micron 等科技股表現亮眼，資金湧入人工智慧與半導體供應鏈，帶動主要指數走高，費城半導體指數維持高檔震盪並創新高。專家指出，這波行情不只是「AI 回歸」，買盤擴散至晶片供應鏈與設備股，進一步考驗選股與產業研究深度。

AI超級循環擴散至全產業鏈
摩根投信表示，00989A的布局精神著重在科技應用改變人們生活，涵蓋多元主題，AI當然是其中一個重要趨勢，並已完整地布局AI生態系。觀察00989A持股，完整反映市場對「AI 設備與晶片堆疊」擴張的期待，並承接雲端、資安與平台端的商業化發展，在 GPU 算力核心、記憶體與封裝供應鏈、雲端與軟體生態、周邊題材皆有布局。

00989A產品經理溥琪琳觀察，從CES揭示的趨勢來看，AI投資已明顯分為兩大主軸：一是硬體規格升級，AI從單一晶片競爭逐步邁向整體基礎建設；二是應用層面開始落地，AI不再僅是被動回應，更具備自主決策與實體運作能力。00989A近期的持股布局也清楚看出這些趨勢轉變。

與市場上多數被動式美股 ETF 最大差異在於，00989A不是單純追蹤指數，而是由專業團隊依財報、產業趨勢與估值動態調整持股，涵蓋「算力—封裝—設備—記憶體—雲端—資安—平台」完整產業鏈。

被動式 ETF（如追蹤 S&P 500 或 Nasdaq 100）多集中於大型科技股，難以即時調整權重，對短線輪動反應慢；00989 A 則能在財報季或估值壓力下動態調整，降低單一題材風險，捕捉新興 AI 應用產業鏈的投資機會。

紀律與分散是抗波動關鍵
儘管美股走勢印證科技類股仍是 2026 年的主軸，但在指數頻創高的同時，高檔震盪與估值壓力亦同步存在。00989A 產品經理溥琪琳表示，「從題材走向實際獲利，將是市場驗證的關鍵時刻。」若算力與雲端整合速度不減，AI 超級循環仍將持續吸引資金；反之，短線回檔頻率與幅度可能提高。

溥琪琳表示，整體而言，CES 所揭示的並非單一科技亮點，而是 AI 投資結構的擴散與輪動。相較於僅聚焦少數巨型科技股的策略，00989A 透過主動選股方式，將布局延伸至 AI 基礎建設與應用落地的多個關鍵環節，在趨勢演進過程中不漏接 CES 所帶來的投資機會，更完整掌握 AI 生態系下一階段的成長動能。

在 CES 釋出明確技術路線、FOMO 情緒推升科技類股動能的此刻，投資人若希望有效參與「算力堆疊」主題，並降低單一個股風險，選擇具主題契合度與主動研究能力的工具更為重要。

▲受惠CES展AI新技術助攻，美股元月行情火熱。主動摩根美國科技（00989A）精準掌握晶片擴張商機，成為投資焦點。（圖／翻攝自CES官網）

關鍵字： 美股AI晶片科技股CES展投資焦點主動摩根美國科技00989A

