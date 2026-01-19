永慶加盟四品牌中台灣700桌尾牙盛宴　玖壹壹、蔡尚樺即將熱血登場

▲台中國際會展中心首度舉辦尾牙活動，永慶加盟四品牌中區700桌盛宴、加上精采表演，勢必嗨翻全場！（圖／永慶房產集團提供）

中台灣房仲業迎來年度盛事！永慶加盟四品牌中區聯歡尾牙將於2月10日在台中國際會展中心盛大舉行，席開逾700桌、總預算超過2,000萬元。這場尾牙不僅是台中國際會展中心啟用後的首場大型尾牙活動，中區尾牙也已連續三年突破700桌規模，再次凸顯永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產在中台灣（台中、彰化、南投、雲林）的領導地位和凝聚力。

中區聯歡尾牙活動陣容亮眼，由台中跨年晚會主持人蔡尚樺擔任主持，表演陣容包括《聲林之王》歌手陳忻玥、李杰明，以及串流播放突破十億次的嘻哈天團玖壹壹，保證將現場氣氛炒熱到最高點。永慶不動產中區經管會長陳立信表示：「我們希望藉由尾牙，回饋夥伴一年來的辛勤付出。」他強調，選在會展中心舉辦，是因為永慶加盟四品牌是中台灣最強品牌，值得最先站上最大、最好的舞台，也希望夥伴能感受到集團對他們努力的感謝。

永義房屋中區經管會長王薏勝也神祕透露，尾牙晚會將有重量級嘉賓現身，既是破億票房電影主角、也是金曲歌王，勢必成為全場焦點。而尾牙最受期待的抽獎環節也不手軟，中區經管會準備總額達420萬元的禮券，讓每位夥伴都能滿載而歸。

除了是中台灣房仲業最大的尾牙外，永慶加盟四品牌在中台灣的表現同樣亮眼。面對2025年房市波動，中台灣加盟店全年新增逾30間，總店數突破400間、市佔率超過四成(註)，穩居區域房仲龍頭。有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾表示：「即便市場進入調整期，我們店數仍持續增加，這是加盟主對加盟總部的信心，也是消費者對誠實服務的肯定。」台慶不動產中區經管會長林威志補充：「共享共好的文化讓團隊更有韌性，也能快速融入體系、穩健成長。」

永慶加盟四品牌的聯賣體系也是業績亮眼的關鍵。透過跨店、跨品牌案件共享，加上科技工具整合，聯賣制度有效提升物件流通率與成交速度。2025年，年業績突破500萬元的經紀人員超過110位，業績破6,000萬元的加盟店達10間，更有1間加盟店衝破1億元，彰顯聯賣效益的實力。

站在永慶房產集團的肩膀上，旗下加盟體系已達1,950間店，是名副其實的「房仲第一品牌」。為感謝夥伴一年來的付出，集團將於北、中、南、東舉辦8場大型尾牙，總桌數逾3,250桌，展現對夥伴的肯定與重視。未來，永慶加盟總部也將持續投入科技工具、系統平台與教育訓練，成為加盟店東長與夥伴最堅實的後盾，陪伴體系在波動市場中穩健前行，迎向下一階段的成長與挑戰。

(註) 房仲店數以全台15大房仲品牌（永慶房屋/永慶不動產/永義房屋/有巢氏房屋/台慶不動產/住商不動產/信義房屋/台灣房屋/中信房屋/東森房屋/大家房屋/太平洋房屋/群義房屋/21世紀不動產/惠双房屋）的官網公告店數為統計基準。

