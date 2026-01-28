ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

企業資本支出大增...是明牌？！　半導體鏈爆成長訊號

圖／先探投資週刊 提供

當市場仍爭論ＡＩ是否為泡沫時，企業資本支出已給出答案。台積電領軍擴產，記憶體、封測與ＰＣＢ同步加碼，顯示市場需求明確。

文／吳旻蓁

台積電日前舉行法說會，並宣布今年年資本支出上看五二○至五六○億美元（約一．七兆至一．八兆台幣），再創歷史新高，且更震撼市場的是，董事長魏哲家表示，資本支出預計在未來三年還會顯著增加，未來三年的資本支出總額將高於過去三年。當市場仍在討論ＡＩ究竟會不會泡沫時，台積電已透過真金白銀的資本支出數字來宣告ＡＩ是真的。

資本支出驗證ＡＩ需求

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏哲家指出，資本支出與未來幾年的成長高度正相關，主要對應5G、AI與HPC三大長期趨勢。從數字來看，台積電過去五年合計資本支出約一六七○億美元，其中，二四年為二九八億美元，去年拉升至四○九億美元，加上今年已連續三年創下新高，且增長曲線陡峭。而高盛等外資預估台積電未來三年擴產額達一五○○億美元。從台積電的資本支出擴張來看，可見這波投資屬於長期結構性擴張，也象徵其未來營運成長動能。

進一步來看，企業資本支出大增通常意味著公司對未來市場需求有強烈信心，正大力投資於擴大產能、研發與基礎設施以抓住長期增長機會，這可以說是一個積極的成長訊號，顯示公司準備迎接未來數年可預見的訂單與營收增長。台積電近年資本支出維持在歷史高檔水準，投資重心持續放在先進製程與先進封裝相關產能，相關規模並未因短期需求波動而出現明顯收縮，由此就可見台積電具備高度能見度，並對未來數年ＡＩ與高效能運算帶動的結構性成長充滿信心。

由於ＡＩ需求火熱，除了台積電外，近來也可見不少公司公告今年資本支出呈現明顯跳增，像是近日舉辦法說的南亞科，就表示因DRAM供給持續吃緊，因應產業趨勢，今年資本支出將達五○○億元，年增二．七倍，為史上最大手筆，主要用來擴充新廠產能，預計二八年上半年開出兩萬片新產能。而新廠將導入多元化的產品組合，涵蓋DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5以及客製化產品，以滿足不同客戶的需求。

記憶體、封測接單暢旺

近來記憶體市況火熱，重要指標股接連遭列處置股，卻依舊擋不住市場資金青睞。摩根士丹利證券也同步調升南亞科、華邦電、旺宏及力積電股價預期，更直指記憶體完全沒有轉悲觀的理由。主要是受惠ＡＩ算力推升記憶體的重要性推升至前所未有的高度，無論是ＡＩ訓練還是推理系統，對高速、高容量記憶體的依賴日益加深，而全球算力需求正呈現近乎指數型成長，使供給端明顯追趕不及。

記憶體市況熱絡，市場也傳出連帶記憶體相關封測族群接單也接到手軟，市場已傳出包括力成、華東、南茂等業者已陸續調漲封測報價，調幅約十至三○％，若供需失衡情況持續，不排除再啟動第二波調價。全球記憶體封測龍頭力成長期為美光合作夥伴，目前美光今年的產能已被搶光，且為紓解缺口，再買下力積電廠房，將在二七年下半年量產，都將可望繼續挹注力成未來業績動能。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2389期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【屁屁雙馬尾】柯基綁完這造型竟是為了防沾大便XD

推薦閱讀

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

聯電（2330）將於今（28）日傍晚召開法人說明會，而今日早盤股價反映ADR大漲 10.15%，股價一度上攻79.7元，創下2000年9月以來新高，惟ADR套利賣壓出籠，中場過後則翻黑，下跌0.39%，以75.9元作收，終場成交量52.5萬張，成交金額達405億元，均居上市第二大個股，分析師解讀，聯電近期放量上攻仍屬籌碼良性換手。

2026-01-28 16:13
進口快遞貨物3/1全面實施「預先委任」制　承攬業憂空運通關癱瘓

進口快遞貨物3/1全面實施「預先委任」制　承攬業憂空運通關癱瘓

關務署配合簡易申報進口快遞貨物管理，規劃自今年3月1日起，全面實施「預先委任」制度，要求進口人須於報關前完成委任程序，否則海關得依規定不受理報關(收單檢核機制)。台北市航空貨運承攬公會指出，每日上百萬件快遞貨預先委任不是不能做，而是不能在法律、系統與配套都沒準備好的情況下，直接讓整個空運通關體系冒癱瘓風險實施。

2026-01-28 17:11
台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

權值股大翻揚，台積電（2330）今（28）日開高走高，正常盤最後一筆灌入5738張買單，換算最後一單交易金額高達104.43億元，一舉推升台積電股價收在1820元史上最高價，讓台積電整體市值飆47.19兆元新高。

2026-01-28 15:19
矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價　2025年每股賺4.66元

矽光子股價炒翻天！聯亞收900元漲停價　2025年每股賺4.66元

受惠矽光子與 CPO（共同封裝光學）題材，光通訊磊晶廠聯亞光電（3081）今（28日）股價開高走高，終場以漲停價900元作收，股價刷高，公司在盤後公布去年（2025年）財報每股稅後純益（EPS）4.66元，預計配發4元股利，含現金3元及1元股票。

2026-01-28 15:10
台積電授權世界先進氮化鎵製程技術　強化高效率電能轉換技術布局

台積電授權世界先進氮化鎵製程技術　強化高效率電能轉換技術布局

世界先進（5347）今日宣布已與台積電（2330）簽署高壓(650V)與低壓(80V)氮化鎵(GaN)製程技術的授權協議。此授權協議將協助世界先進加速開發並拓展新一代氮化鎵電源元件，應用於資料中心、車用電子、工業控制與能源管理等高效率電能轉換領域。

2026-01-28 14:59
ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

ASML宣布裁員1700人！集中在荷蘭和美國　多數是領導層

全球廠商艾司摩爾（ASML）發佈財報超亮眼，訂單量較預期翻倍，不過這一家歐洲市值最大的公司在財報發布後卻宣布將裁員1700人，佔總人數的3.8%，主要集中在荷蘭和美國，而且大多是領導層。

2026-01-28 17:18
正德新加坡公司　訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德新加坡公司　訂造8艘多用途重吊船均已取得高毛利長約

正德海運(2641)今(28)日發布重大訊息，說明新加坡公司在去年第三季與今年一月通過之船隊擴充計畫，共決議投資建造8艘1.74-1.75萬噸多用途重吊船，並已洽妥租家，租期5年以上，毛利率40~45％。

2026-01-28 14:35
威剛領軍記憶體族群出關！　法人點名四大動能AI超級循環正式啟動

威剛領軍記憶體族群出關！　法人點名四大動能AI超級循環正式啟動

記憶體族群過去三季上演一場驚心動魄的重生劇碼，從國際大廠減產保價、報價觸底反彈，再到 AI 浪潮帶動 HBM（高頻寬記憶體）供不應求，激勵威剛、十銓、南亞科、華邦電相關概念股狂飆列入「處置股」，隨著分盤交易限制解除，法人點名四大關鍵動能成為股價核心燃料。

2026-01-28 12:16
財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

財政部前次長戴立寧逝世，享壽88歲，金融圈老戰友們皆感惋惜。與戴立寧相識超過46年的前台企銀董事長朱潤逢指出，戴立寧是個堅持理想改革、極有風骨又善待下屬的好長官。另有金融圈資深主管追憶，戴立寧過去曾為了十信案頂撞時任總統蔣經國而被拔官，也曾為了爭取外資買台股槓上當時的央行總裁。

2026-01-28 12:40
SK海力士穩坐輝達高階記憶體最大供應商　外媒曝搶下7成供貨量　

SK海力士穩坐輝達高階記憶體最大供應商　外媒曝搶下7成供貨量　

南韓半導體大廠SK海力士在新一代高頻寬記憶體（HBM4）市場再度取得領先。據韓媒韓聯社報導引述南韓半導體業界最新消息指出，SK海力士已拿下英偉達今年第六代HBM4供貨量逾三分之二的訂單，市佔比接近七成，市場看好其在HBM4世代持續穩居龍頭地位。

2026-01-28 12:21

讀者迴響

熱門新聞

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

台積電最後一筆灌5738張買單　104億助飆1820元天價

台積電漲15元飆1795天價　指數漲264點飆32582新高

川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭

40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

記憶體3檔漲停　旺宏法說會釋「虧損收斂」類股狂歡

台積電收天價1820元　台股飆485點至32803破紀錄

快訊／液晶顯示器小飆股「抓去關」　瑞軒明起處置到2／10

70歲伯想賣20張台積電換3500萬　財經作家挺

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

財政部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」

退休金夠花一輩子嗎？2026必學5大存錢心法

聯電法說會前股價峰迴路轉　法人曝1關鍵證明「換手量」接力秀

晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

刮刮樂大獎3連發　咬錢蟾蜍、貴賓狗伸爪、夢到燕子築巢全中百萬

景氣亮紅燈「該賣了？」　投資達人勸先做1事

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366