美智庫控台「走後門」操縱貨幣　金管會彭金隆：資訊不足、過度臆測

▲金管會新春記者會。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

華府智庫學者塞瑟（Brad Setser）撰文指出，近期台灣壽險業降低外匯避險比例、成本監管變革，如同台幣貶值「走後門」操縱貨幣匯率，金管會主委彭金隆回應，任何政策上路，都會有反對或是不同聲音，有些質疑可能是資訊不足，或是國外學者專家不見得對所有資訊完全掌握，甚至有過度臆測成分在內。

美國智庫學者指出，金管會透過「匯率會計」制度降低壽險維持高避險的必要性，促使壽險減碼避險，或是解除應有避險，市場上等同回補美元、減少台幣買盤，規模可大到近似央行買匯，這是一種不用由央行出手，就達到壓低新台幣的匯率干預。

彭金隆說，推動政策時都要接受檢討與公共評論，此次壽險會計制度調整期間，金管會、會計界專業團體有充分溝通並取得共識，此次改革目的在更適當表達台灣壽險業的經營現況， 以往過去壽險避險工具多以短期工具對沖，對應長期外幣資產，形成工具特性與資產不匹配，實難反映真實狀況以及避險，去年4、5月的狀況即是一例。

保險局局長王麗惠補充說明，目前業界調整重點多在無本金交割遠期外匯（NDF）、合約替代避險（Proxy）上面，前者多在海外承作，Proxy比重低且多幣別外幣交易為主，兩者交易機制並非直接影響國內現匯市場；至於，對匯市較敏感的換匯交易（CS），未來業者若降低CS避險比重，也會採分階段辦理。

對於外界質疑會計調整可能「掩蓋匯率風險」，王麗惠強調，風險並未下降，只是從高成本的短期避險，轉為以準備金、資本兩部分去吸收，監理時也會要求適當避險，外匯市場管理屬央行權責，金管會尊重央行職權，也會持續與央行保持溝通。

