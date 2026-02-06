中菲行1月營收年增2.4%　高科技貨與數位轉型助力營運動能

▲中菲行導入超過30項AI應用場景。圖為公司董事長錢文君。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)自結集團1月合併營業額為新台幣23.52億元，較去年同期成長2.4%。受惠於貨運量持續擴大，1月空運量成長近三成、海運量成長近兩成；惟受整體市場運價較去年同期下滑影響，營收成長幅度仍受到一定程度的抑制。

公司說明，空運市場方面，亞洲出口至美國及歐洲的需求略有趨緩，市場主要反映預期中農曆年前的出貨需求，加上電商貨量持續放緩，美國及歐洲航線現貨運價大致維持穩定，並承受輕微下行壓力，惟不同出發地與航線表現仍呈現分歧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較之下，亞洲區域內的貨物流動仍維持活躍水準，尤其在高科技、高價值及高時效性貨物帶動下，區域航線需求表現相對穩健，僅較第四季高峰略為回落。隨著農曆新年將近，市場預期主要區域航線運力將逐步趨緊，特別是在中國前往臺灣、新加坡、馬來西亞、印度及泰國等航線，高科技及高時效性貨物對艙位與時效要求較高，運力吃緊情況可望更加明顯，顯示區域內供應鏈活動仍具一定支撐力。

海運市場方面，跨太平洋航線在需求偏弱的情況下，運價仍相對穩定。自2025年底以來，船公司透過運費調整與艙位控管，試圖在跨太平洋東向航線維持運價水準，惟此並不代表實質貨量需求強勁。

整體市場氛圍更接近於避免陷入價格戰，反映船公司已意識到過度削價競爭對產業發展並無助益。儘管自今年1月1日起多次嘗試推升運價，但成效仍有限。展望後市，農曆新年將成為支撐運價的關鍵需求來源之一，惟目前尚未出現明顯的年節前出貨高峰，使整體市場前景仍具不確定性。

在營運觀察上，中菲行指出，隨著全球供應鏈環境持續調整，市場關注焦點亦逐步從運價與運力，延伸至制度與執行層面的風險管理。若2025年全球供應鏈的主要挑戰在於關稅政策的不確定性，2026年市場關注焦點則可能進一步轉向執法與合規風險。

因應全球供應鏈環境快速變化與營運複雜度持續提升，中菲行持續深化人工智慧與數位轉型布局，將AI技術廣泛應用於營運管理、流程自動化與決策支援等多個環節，全面提升服務品質與作業效率。同時，透過系統化與數據導向的作業模式，亦強化文件管理、流程一致性與風險控管能力，支援不同市場對合規與作業標準的要求。

在實務推動上，中菲行積極投入自動化軟體、人工智慧與機器學習等資訊技術的研究與應用，藉由實際導入先進技術，全面提升服務品質與作業效率，並嚴格遵循ISO 27001資訊安全管理標準，確保所有自動化流程在24×7高度服務連續性的規格下穩定運作。

憑藉深厚的物流專業知識與技術團隊的密切協作，中菲行以既有的增值訊息系統作為核心資料基礎，透過自主開發的AI軟體機器人，結合國際人工智慧技術領導者(如ChatGPT、Gemini 等)與地端自主架構模型，打造兼具安全性與高效率的應用環境。截至目前，中菲行已於全球營運體系成功開發並導入超過30項AI應用場景，涵蓋客戶資訊蒐集、客服溝通與管理決策分析、自動化訂單處理、智慧貨況監控，以及自動化財務結算與帳單處理等關鍵流程。

相關應用已協助全球多數營運據點平均提升超過25%的生產力，部分據點更有逾50%的訂單由 AI自動化處理；在特定財務作業流程中，甚至達成100%無人化作業，完全由AI精準執行，對營運成本控管與整體效率提升帶來顯著效益。

展望未來，基於中菲行以「最具競爭力的國際物流服務公司」為核心定位所建構的資源與能力，將持續憑藉深耕台灣半導體產業逾50年的服務經驗，協助全球客戶因應美國貿易合規要求、區域製造布局調整及市場結構變化，將不確定性轉化為可管理、可預期的供應鏈運作模式，穩健推動集團長期成長。