台股開盤跌！反指標女神昨賣1檔股「今天竟漲了」：太過分

▲巴逆逆崩潰發文。（圖／翻攝自巴逆逆FB）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（13日）以41795.92點開出，指數大跌102.4點，跌幅0.24％，不過無塵室與機電整合大廠亞翔（6139）開盤卻上漲，被封為「股市反指標」的網紅「吃土鋁繩-巴逆逆」稍早崩潰喊，昨天才賣掉亞翔，結果今天就上漲了，「你們最近是不是太過分了一些？！不能這樣對我啊！」

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亞翔逆勢走高 巴逆逆昨天才賣掉



巴逆逆在臉書發文，昨天才賣掉亞翔，並表示「我繼續回收資金好了」，沒想到今天開盤亞翔居然上漲了，「唉，你們最近是不是太過分了一些？！不能這樣對我啊，故事不能這樣演吧？！」接著又崩潰喊「我們說好的不是這樣喔～怎麼沒按照劇本」。

貼文一出，賺錢的網友開心喊，「現在跟著女神反做，9贏1輸，虧錢好難」、「感謝女神，昨天進場買零股對做」、「昨天有買，謝謝女神賜福」、「感謝女神～昨天上車了 」、「昨天有意思一下高點追了5股，今天還能小賺，感謝女神」、「我就知道跟8zz對沖才是財富密碼」、「感謝女神不殺之恩，終於有機會解套了」。

其他網友驚喊「這種盤還能漲的就知道神」、「妳看的是死神筆記本吧」、「我今天真的想進場買亞翔，結果工作一忙，來不及了」、「昨天聯電今天亞翔，真的不要不信」、「這是一種才能，買就跌，賣就漲，尊敬」。