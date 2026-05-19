高股息ETF只能領息？財經雪倫揭00929「真配息」關鍵

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

台股強勢攻上4萬點，投資人帳上獲利大增，卻也開始擔心行情反轉。財經部落客「財經雪倫」指出，市場越熱，越要重視資產配置與風險控管，其中，息收型ETF可扮演投資組合中的防護角色，例如復華台灣科技優息（00929）上市至今含息報酬率逾95%，且自去年以來次次當天填息，兼具月配息與資本利得，可作為高檔行情下的投資防護網。

台股漲多後，投資人難免出現既開心、又怕受傷的矛盾心情，財經雪倫認為，這正是多頭行情中的甜蜜負擔，尤其市場行情熱絡時，反而更應居高思危，提前為投資組合建立防護機制。

她以自身配置為例，投資組合中同時持有主動式ETF、被動式ETF與基金，不同商品各有不同任務。主動式ETF用來追求超額報酬，市值型ETF參與市場成長，息收產品則負責創造相對穩定的現金流，可作為支應房貸與退休生活的資金來源。

財經雪倫認為，高檔行情下，息收型ETF可扮演投資組合中的防護網，雖然不少投資人對高股息ETF存在「有配息、沒漲幅」的失落感，但市場上也有兼具股價表現與穩定配息的產品。例如00929在2025年底調整指數後，納入台積電、聯電、聯發科等強勢股，帶動整體績效明顯提升。

她指出，目前00929股價已來到25.51元，若從發行價一路持有至今，不含息報酬率達70.07%，含息報酬率更達95.87%；此外，自2025年1月以來，00929每次除息皆在一天內完成填息，代表投資人不只領到配息，也同步享有資本利得。

財經雪倫表示，像00929這類月配型ETF，配息不是「左手配右手」，而是兼具穩定配息與資本利得，適合用來支應每月房貸。

