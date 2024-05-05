應繳稅額「3千多萬」　不起眼阿伯眼都不眨！一票點頭：很多

▲5月報稅季來了。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

5月報稅季開跑，有人一繳就是百萬起跳，也有不少人不僅不用繳稅，還被退一筆錢，令眾人百感交集。就有理財達人分享，之前幫別人報稅，印象最深刻的就是一位平凡無奇的阿伯，應繳稅額「三千多萬」，但對方眼睛都不眨一下。貼文一出引發熱議，「還缺孫子嗎」、「是賺多少要繳到3千萬？」

理財達人「金倍倍」在Threads分享，之前他幫別人報稅的時候，印象最深刻的事，就是一位看上去平凡無奇的阿伯應繳稅額高達三千多萬，但看到這金額，對方眼睛都不眨一下，而他要繳一兩萬的稅，還想盡辦法扣東扣西。

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就有人也分享，「一個阿北來開戶請他提供財力，他給了我一張九千多萬的稅單…」、「我遇過繳8億的，也是二話不說直接繳掉，她家公司很有名。」

貼文引發熱論，「有錢人都很低調」、「真正超級有錢人，外表都打扮低調、平實」、「3千萬會不會只是……節稅後的結果？」「我也要當繳3千萬不眨眼的人！」「阿伯直接撐起好多台灣家庭ㄉ稅收」、「從這邊開放排隊當孫女嗎？」「阿北有缺兒子或孫子嗎？」

還有網友表示，「應該是有一到兩間工廠的老闆，這種人在台灣其實比我們想像的多很多」、「台灣就是以中小企業為主，但很多人都以為中小企業只是那些土砲的農地工廠」、「台灣很多有錢人真的看不出來，很多上市公司老闆，要不是我認得，平時真的認不出來是有錢人。」

要注意的是，雖距離5月31日報稅截止日還有一大段時間，但如果忘記繳納，會被徵收滯納金還加計利息。中央銀行在臉書上幫大家試算，3天一個級距，6月3日前免收取滯納金，但到7月1日之後就會收取固定最高10％滯納金。央行提醒國人，一定要在6月3日前完成稅款繳納，6月4日起僅能到央行委託的代收國稅金融機構臨櫃辦理，且須加徵滯納金或加計滯納利息。