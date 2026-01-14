LINE GO數據顯示30-39歲族群最愛減碳計程車　叫車榜首台中高鐵站

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲LINE GO共享汽機車(異地租還車輛)不再僅使用於長途旅遊計畫，已深度融入日常生活。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

LINE GO計程車台灣指標性MaaS(Mobility as a Service)移動生態圈平台，公布2025年度用戶移動數據，其中顯示30-39歲族群最多選用減碳計程車，台中高鐵站為叫車量最高地標。

數據顯示，台灣城市移動的模式出現變化，包含共享運具從特定情境使用走向日常化、用戶消費決策從價格導向轉為體驗導向，以及不同區域經濟活動塑造出不同的移動樣態。本次數據統計期間為2025年1月1日至11月30日。

2025年LINE GO用戶已超過485萬，其中叫車總里程數相當於126趟地球到月球的距離。30-39 歲的族群成為選搭減碳計程車的主要使用者，是具備高度ESG意識的年齡層。從叫車地點觀察，台中高鐵站成為全台叫車量最高的地標，反映台中承接南北商務客、旅遊中轉與跨城移動需求，是在台灣交通版圖中扮演重要的樞紐。

機場接送服務在2025年追求極致效率。LINE GO 即時接機服務讓乘客領完行李後，平均等候時間僅需4分鐘即可上車。值得注意的是，台中西屯區的用戶最常使用接送機服務，顯示該區強勁的商務與國際移動頻率。LINE GO 以科技驅動服務，持續回應用戶需求並推出貼近使用場景的功能，包含「幫人叫車」、「即時接機」等功能，滿足乘車多方溝通需求並提升整體體驗。

2025年租車服務趟次較2024年接近倍數成長。因應需求成長，LINE GO近期同步進行首頁改版，將使用動線清楚區分為「叫車」與「租車」兩大主線，讓用戶能依據當下移動需求，以更直覺的方式快速找到合適服務，反映平台以數據回饋，來驅動產品設計調整的方向。

租車時長方面，2024年共享車服務以4–48小時的計畫型旅遊為主，2025年則明顯地轉向4小時以下的生活型使用。尤其1小時內的租借趟次成長6倍，使用情境也明顯從計畫型旅遊，轉向短時、生活型移動，把租車當成自家車用的趨勢。另外，平均消費金額也較去年成長八成，反映用戶願意為了舒適度與質感，選擇更高階車款。

共享機車自去年9月上線，使用趟次比例逐月呈現雙位數成長。新北市三重區成為最頻繁的還車地點，反映雙北通勤族白天於台北市活動、夜晚跨區返家的生活型態，也凸顯共享機車在大眾運輸末端接駁中的補位角色。值得注意的是，近4成共享機車用戶同時使用平台其他服務，顯示二輪與四輪並行的「組合式移動」正在成形。

LINE GO代駕數據出現區域特色。其中台中西屯區用戶使用頻率最高，高峰集中於周五晚間 21:00。反映在晚餐首波聚會結束後即開始湧入代駕需求，「酒後不開車」的安全觀念已成為主流。

綜觀2025年LINE GO服務數據，用戶行為展現了三大特徵：

共享運具日常化：共享汽機車需求不再侷限於特殊假期使用，而是深度融入日常生活。

消費經驗精緻化：用戶願意為高品質體驗付費，從「價格敏感」轉向「體驗導向」。

區域經濟特色：台中西屯區展現了強大的高端消費與社群活動力，而新北三重則維持了強勁的通勤韌性。

此外，LINE GO亦持續擴大移動服務邊界，成為首個將包車與充電站服務整合進單一平台的業者，相關服務使用人次與趟次皆呈現穩定成長。LINE GO表示，未來將持續透過數據與技術整合多元交通服務，朝向更完整的一站式城市移動平台發展。

關鍵字： LINEGO數據30-39歲族群減碳計程車叫車榜首台中高鐵

