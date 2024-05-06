韓新遠洋訂出2030年船舶倍增計畫　陽明則重汰舊換新

▲韓新遠洋還在虧錢的時候，政府就全力支持建造了2.4萬箱全球最大型貨櫃船。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

韓新遠洋(HMM)在韓國政府支持下，近日公布了船舶在2030年增加一倍，達240艘的計畫，表示要大幅擴大貨櫃與散裝船船隊，以增強其全球競爭力。同為官股企業的我國陽明海運董事長鄭貞茂上周一(29日)則表示，陽明會向董事會提出中長期造船計畫，進行船隊汰舊換新。

原計畫進行私有化的韓新遠洋，曾經傳出德國赫伯羅德有意收購，但因國內各界反對而作罷，之後有意收購的國內企業，也因專業度等疑慮而無法實現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該公司最新公布的2030年戰略中，計畫將貨櫃運力從92萬箱(20呎櫃)，84艘船，擴張到150萬標箱，約130艘船，散裝船運力則從630萬載重噸，包括乾散貨船舶、件雜貨船舶在內的各種船舶36艘，擴大到1228萬載重噸，約110艘。

根據這項計畫，HMM將至少增加46艘貨櫃船，按箱量計增長63%，按艘數計增長54.8%；散裝船部分則還需增加74艘，按載重噸計增長95%，按艘數計增長306%。

HMM沒有說明在當前高資產價值市場和全球造船塢位短缺的情況下，要通過什麼方式擴張其船隊。業界則分析，HMM的船隊增長估計會來自收購和新造船訂單，例如韓國國內的擁有大約30艘超大型礦砂船的Polaris Shipping，以及擁有14艘LNG和4艘VLGC的Hyundai LNG Shipping都是可能被收購的目標。

HMM將在今年上半年公佈其中期增長計劃的細節。根據韓國海洋和漁業部的數據，目前HMM僅佔全球集裝箱運輸市場2.7%的份額；該公司的兩個最大股東，是具有韓國政府背景的韓國開發銀行(KDB)和韓國海洋商業公司(KOBC)，曾試圖以50億美元的價格將HMM的多數股權出售給韓國家禽加工商、泛海集團(Pan Ocean)的擁有者Harim Group，但該交易於今年2月份告吹。

HMM與我國陽明海運，日本海洋網聯船務(ONE)同屬THE聯盟，而不久前，經營約230艘船舶，總運力187萬箱的ONE表示未來會將運力增長到300萬箱，陽明海運目前僅有70.86萬箱，加上建造中的5艘1.55萬箱LNG雙燃料船，也僅有78.61萬箱，如果不加快造船速度，未來與聯盟成員的差距將會更加懸殊。

為了符合全球環保標準，HMM還考慮將零排放目標提前到2045年，比原計劃還提前5年，根據這一目標，HMM將提高能源效率，建造環保船舶，並確保應用低排放燃料。海洋與漁業部表示，KOBC將通過收購國內航運公司綠色債券的方式，為HMM注入新的資本，並將向環境、社會和治理評級較高的韓國託運人提供新貸款，其利率要低於市場平均水準。

據韓國商業時報報導，4月15日，韓國海洋和水產部召開經濟部長緊急會議並公佈了一份《航運產業穩定管理、增強活力計劃》，韓國政府表示，除了在2022年11月發表的「加強海運業競爭力計劃」中提出的3萬億韓元安全經營資助款項外，韓國政府還將追加投資3.5萬億韓元，以改善國內航運企業的財務健康性。

根據該份計劃，韓國政府表示將在2030年前將韓國的海運運力擴張到1.4億載重噸，其中貨櫃船隊的運力將擴張到200萬箱，除了HMM外，韓國還有長錦商船、SM Line、KMTC等貨櫃船公司。

此外，韓國政府還將對危機應對能力相對較弱的中小型航運公司的支持規模也將倍增，從目前的2500億韓元增加到5000億韓元。