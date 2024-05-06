台灣虎航股價收漲停！改寫9個月來新高　Q1獲利破紀錄

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台股今（6）日收漲，航空雙雄回檔整理，不過，台灣虎航（6757）受惠Q1財報表現亮眼，獲利營收都創單季新高，一開盤就跳空漲停鎖死，終場上漲3.7元或9.93％收在40.95元漲停價，寫下近9個月來新高，成交量近5800張，為去年11月15日以來最大單日交易量。

長榮航（2618）今收37.35元，下跌0.35元或0.92％，成交量逾15萬張；華航（2610）收21.45元，下跌0.05元或0.23％，成交量逾4.6萬張；星宇航空（2646）收21.65元，上漲0.09元或0.41％，成交量逾4500張。

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台灣虎航上周通過Q1財報，受惠疫後客運班次恢復及新航點布局，Q1營收達42.47億元、年增64％，營業盈餘12.36億元、年增124％，營業毛利率為36％，營業淨利率為29％，稅後淨利為8.61億，純益率20%，EPS為1.92元，營收及獲利同創單季歷史新高；此外，截至今年3月底，台灣虎航擺脫疫情期間累計虧損，每股淨值突破10元為11.35元。

展望今年旅遊運輸需求續強，台灣虎航持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點及增加一線航點航班，並看好中南部旅遊市場，如桃園-釜山、濟州自3月31日起增加為每日1班，桃園、高雄-大阪增加為每週21班；4月2日也再拓展東南亞的飛航版圖，直抵越南最熱門的度假島嶼天堂桃園-富國島航線，同日也首航桃園-福島航線，7月、8月也預計將增開台中熱門航線布局，滿足中部地區的旅客及暑假旅遊需求。