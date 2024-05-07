升台積電副理「年薪多100萬」他1原因猶豫了！過來人：升遷不值得

▲升主管每年年薪多100多萬元。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

在台積電工作有機會升主管，要不要答應呢？一名工程師表示，最近長官找他談話，詢問他是有意願升主管，目前位階是33（主任工程師），考績還不錯，擔心升職後工作量變大，跟同事之間的競爭變大、要帶新人、跟處長報告等等，認為現在這樣就很不錯了，想問問過來人的建議，對此，不少人搖頭。

工程師在Dcard發文，「該升主管職嗎？」目前在台積電擔任主任工程師，考績不錯，最近主管找他談話，打算將他升任副理工程師（34）。不過，他擔心一旦升任副理，將需要跟其他高手競爭，並且開始帶領團隊、向處長報告工作進度，這些變化讓他感到壓力，「總總原因讓我覺得留在33躺著比較舒服」。

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原PO透露，如果答應升職，年薪多100萬元，「但心裡反而開心不起來」，況且錢已經夠用了，想要跟家人到處玩而已，「想問看看前輩有沒有委婉拒絕過升遷的經驗，亦或是覺得升遷其實也沒有我想得這麼糟糕」。

▲原PO想把時間留給家人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



貼文曝光，部分網友建議他待在原職位，「假設不缺錢，建議維持現狀」、「當然33躺著，去搞副業吧」、「GG員工，不升1票」、「輕鬆過日子，老33的CP值真的超高，考績O，年資高，公司生意好，一年500萬也是可能的」、「不缺錢了當然是躺平爽爽過，陪老婆孩子到處吃喝玩樂不香嗎，升上去自虐幹嘛，小心家庭失和」、「升34完全夾在中間，朋友的先生一直不想升但最後還是被升。升了以後一直覺得多的錢不值得升34」、「良心勸33躺著，你會問代表你心裡其實有一半是不想要的」、「帶人沒想像容易，特別是帶到現在Z世代」。

不過也有網友鼓勵他挑戰，「我是在IC設計公司，在GG投片，科技業是很現實的，能爬多高就儘量爬，不然年過半百職位不高，就等著被強迫提早退休，我身旁的朋友，有一半以上都被優退了」、「如果你在33不願升上去，也不會一直拿好考績，因為有其他人要升，好考績就會給有意願升的人」、「如果要長期深耕台積我會建議接受，即使未來要離開，有副理的職稱和管理經驗，轉職起點也比較高」。