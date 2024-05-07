生理期都會請假！同事卻說「很母湯」　她愣：公司沒人敢請

▲原PO「那個來」時都會請假。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

女性受僱者若因生理期不舒服，導致工作有困難，可以向公司請生理假。不過近日就有網友發文表示，他們公司雖然照著《勞基法》走，卻沒有人敢請生理假，難道不舒服不能請假休息嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「生理假這回事，怎麼了」為標題發文，提到她每次「那個來」都會很不舒服，所以她每個月都會請生理假。她認為，如果不舒服還硬去公司上班，也只是給同事添麻煩，所以倒不如在家好好休息。

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只是原PO後來和同事聊天才知道，雖然他們公司都照著《勞基法》走，可是請生理假卻會被認為「很母湯」，因此大家都不敢請。對此，她也感到不解，不舒服不能請假休息嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我同事每個月都請耶，完全沒人說話，大家互相請，盡量不要同一天就好」、「我也會請欸，因為來的時候真的很不舒服，尤其是前面幾天，一直在痛也很難維持工作品質，不如就先在家好好休息」、「真的不舒服就請假，你們整個公司沒人敢講，真的是個古怪的公司」。

事實上，勞動部過去就曾針對女性勞工請「生理假」一事說明，女性員工若因生理期而致使工作有困難，每月可以請生理假一天，且雇主不得拒絕。為符合生理假維護女性受僱者身體健康的意旨，受僱者申請生理假時不需要檢附相關證明文件，若雇主要求提出文件才給假，即屬違法。

根據「性別工作平等法」第14條，女性受僱者因生理期而導致工作上有困難，「每月得請生理假1日，全年請假日數未逾3日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。」薪資方面，「前項併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給」。