快訊／1張億元大樂透等人領！　新北市林口區彩券行開出

▲大樂透資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大樂透買氣旺，兌獎踴躍，台彩證實，今年2月10日開出的2張各1.78億頭獎皆已兌領，目前盤點尚在兌領期限內的大獎，只剩1張1億元、4月12日開出的大樂透。

台彩表示，目前大樂透還在領獎期限內的，為4月12日開出的大樂透頭獎一億元，新北市林口區的招鑫來彩券行。



據《ETtoday新聞雲》調查，當期中獎兌領期限為7月15日，頭獎獎金1億元，獎號為03、05、12、15、17、39，特別號為24。