忍不住看盤！「定期定額」怎麼堅持下去？過來人曝1招：有扣就好

▲很多人都偏好「定期定額」的投資方式。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人偏好「定期定額」的投資方式，不過近日就有網友好奇拋問，能堅持「定期定額」的人究竟有多少？她有時看到大盤漲跌，就會很想玩。貼文曝光後，不少網友也留言討論道，「定期定額最棒」、「我都刪App，賣股買房的時候才重新安裝」。

這名網友在Dcard上，以「定期定額堅持到底的人有多少」為標題發文，提到她因為有得失心，所以後來選擇「定期定額」。她從2022年開始，每月投資8000元，後來持續將股息投入，所以每月投資金額增加2000元至1萬元，而到了今年，更是增加到1萬2000元。

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原PO坦言，每次看到大盤漲跌，她都會很想玩，不過目前還是有成功堅持下來。與此同時，她也好奇大家已經定期定額多久了？

▲有網友怕受大盤漲跌影響，乾脆直接將App刪掉。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「2021年7月開始，不定期不定額，20%左右，0050跟00878都有存」、「2020年9月開始定期定額006208，目前+31%」、「2020年11月開始第一筆006208持續到現在，目前30%左右」、「2018年開始定期定額，發薪日那天自動分帳後就讓它自己扣，反正不影響自己生活，也30、40%以上」。

還有網友透露自己堅持下去的方式，「都不要開App、不要看盤，無腦每月扣錢，就能一直堅持下去」、「2022年底開始定期定額，故意不下載證券App，帳目只從網銀看」、「我不看盤，平時連開App都懶，所以直接從薪水帳戶扣，有收到扣款通知，確認有扣到錢就好」。不過也有網友認為，「手癢一樣可以下去玩一下啊，定期定額照扣也不影響，把資金分清楚就好」。