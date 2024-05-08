佳世達Q1營運谷底！陳其宏：有信心逐季成長　下半年恢復動能

▲佳世達舉行法人說明會。圖中為佳世達董事長陳其宏。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

佳世達（2352）8日舉行線上法人說明會，進一步說明今年第一季營運結果與第二季展望。佳世達董事長陳其宏表示，第一季是營運谷底，目前看好第二季訂單能見度較佳，有信心逐季成長，預期今年下半年恢復動能。

觀察佳世達第一季財報，合併營收469億元，年減7%，不過毛利率達16%，連續4個季度穩拿16%以上；另外，營業淨利9.27億元，年減31%，歸屬於母公司淨利2.57億元，年減21%，每股淨利（EPS）0.13元。

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由於全球市場有利率高點、戰爭衝突等總體經濟考驗，景氣復甦較預期緩慢，加上工業電腦、網通市場仍處於庫存調整階段，陳其宏強調，佳世達今年第一季營收、獲利比去年同期下降，是營運谷底，不過他有信心將逐季成長。

陳其宏進一步說明，原先預期去年下半年營運回溫，但景氣不如預期，導致今年第一季也出現衰退。不過，他認為第二季的訂單能見度較佳，今年下半年將陸續恢復動能。

另外，有外媒指出，台灣因地緣政治風險，各大科技企業正在海外設立第二總部，並點名佳世達有此計畫。對此，佳世達總經理黃漢州表示，佳世達目前3大生產基地分別是台灣、中國及越南，在美國或歐洲都有小型加工組裝廠，因應客戶需求不排除繼續擴張產能，但沒有在海外設立總部的規劃，僅有在緊急狀況下有雲端等備用方案。