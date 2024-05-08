履歷一直被讀取「卻沒下文」　過來人曝經驗：不用著急

▲公司雖一直看原PO履歷，但都沒有回覆她。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

履歷投遞出去以後，明明被公司一再查看，為什麼卻沒收到面試通知？近日就有網友發文表示，她喜歡的公司三天兩頭就會點開她的履歷查看，但是她卻遲遲沒等到回覆，這樣還有機會嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「心儀的公司一直看履歷但又沒聯絡」為標題發文，提到她前陣子投了履歷以後，雖然公司三天兩頭就會查看，但卻一直沒有回覆她。對此，她便求問，為什麼會有這樣的狀況呢？公司這幾天如果都沒有回覆，是不是就沒有機會了？是大公司的面試流程會跑比較慢嗎？

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貼文曝光後，就有網友回應，「人資看完你的履歷，丟給用人主管，用人主管拿捏不定丟給底下信任的員工，我們公司差不多就是這樣」、「感覺有機會喔，或是再投一次，我的經驗是一直看我履歷通常會發邀約面試，可以再等等看」、「我有投小公司，雖然公司中間沒有來看我，但從我投到他們回覆履歷的時間也蠻長的，面試的時候直接看到人資拿一大本在翻，看起來就是先保存才一起叫來面試，所以不用著急」。

此外，過去曾有人資顧問建議，求職者不要被「已讀取」綁架，因為公司已讀不回可能是出於以下幾個原因：

1.公司只是點開履歷，但還沒有看



2.公司若轉寄履歷，也會顯示已讀



3.公司先以轉寄的方式留存履歷，但其實未必有瀏覽履歷



4.公司像逛網拍一樣，雖將所有履歷點開，但還沒有仔細看

該名人資顧問也指出，若履歷一直被同個企業讀取，可能只是不同人點開履歷而已，因此「已讀次數跟對你有興趣的程度」未必有一定的關聯。