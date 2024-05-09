航海王再起！　萬海亮燈漲停、陽明漲逾7％

▲萬海航運。（圖／萬海提供）

記者廖婕妤／台北報導

海運貨量持續回溫，運價也持續調漲，貨櫃三雄今（9）日股價勁揚，其中萬海（2615）盤中攻上漲停價58元，截至上午11點50分，還有1.8萬張單排隊等買。

貨櫃三雄今日股價開高走高，長榮（2603）盤中最高上漲近5％至181元，成交量逾4.1萬張；陽明（2609）盤中漲逾7％至56.2元，成交量逾12.6萬張；萬海則是上漲9.84％或5.2元，攻上漲停價58元，成交量逾5.6萬張，寫下近5個月來單日最大成交量。

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長榮昨日率先公布4月營收，受惠貨量回溫，4月營收318.13億元，月增5.63％、年增42.43％；累計今年前4月合併營收為1204.52億元，年增35.09％。

萬海預計今日同步公告Q1及4月營收，受惠農曆春節假期後需求增加，萬海3月貨量穩步成長，累計今年Q1合併營收為276.18億元，年增8.06％；展望Q2，公司持續優化航線布局來回應客戶需求。

業者指出，紅海危機帶動歐美及地中海航線運價上漲，加上全球終端零售重建庫存需求，海運市場今年運力仍供過於求，今年與各航商美國線長約已完成簽署，合約價格優於去年，預計在五一黃金週假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動Q2營運表現。