長榮國際再公告出售長榮航5萬張　1個月內已賣8萬張

▲長榮國際。（圖／記者高兆麟攝）
記者廖婕妤／台北報導
長榮集團海、空分治存在變數，老三張國政跌出長榮航（2618）前10大股東名單，不過長榮航最大股東長榮國際今（10）日申報轉讓長榮航5萬張，預計下周起從集中市場賣出；這已是長榮國際1個月內，第二度公告出售長榮航持股，累計賣出8萬張。
長榮國際4／3舉行董事會，會中改選董事長，確定由原先老三張國政的人馬，改為由老大張國華人馬、詠股份有限公司法人代表葉佳全出任；董事會也決議出售長榮航、中再保的持股。
長榮國際4／12公告出售3萬張長榮航股票後，持股降為50.22萬張；今日再次釋出後，持股降為45.22萬張。
觀察長榮航空最新前10大股東，截至今年3／31，前5大股東依序為長榮國際持股9.86％、長榮海運持股7.43％、元大商業銀行受託保管華光投資公司投資專戶持股4.92％、長榮鋼鐵持股3.63％，已故張榮發持股2.44％。
其餘6-10名股東依序為為花旗商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶持股1.44％、新制勞退基金持股1.4％、長榮國際儲運持股0.75％、美商摩根大通銀行受託保管先進星光基金公司投資專戶持股0.66％、美商摩根大通銀行受託保管梵加德集團基金投資專戶持股0.56％。
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