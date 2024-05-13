五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

▲地中海航運美國線推出保證艙位的鑽石級運價。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司因中國五一長假實施的減併班動作，因減過多，而市場貨載優於預期，造成艙位爆滿，運價飆漲，估計滿艙滿到5月底，大型攬貨公司指出，最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)上周五(10日)重新推出疫情期間實施的鑽石級運價(Diamond Tier)，也就是保證艙位的運價，美西每大箱(40呎櫃)8000美元，美東10,000美元，生效日期5/15-5/31。

目前美西線每大箱運價約4200美元上下，美東線約5300美元，MSC保證艙位是近倍數的運價；多數船公司與攬貨公司都表示還未收到MSC的訊息，其他船公司也並未有類似行動，僅通知5/15美國線每大箱要加價1000美元，歐洲線要加價1500美元，本周會觀察馬士基等其他公司是否也會比照MSC推出疫情期間實施的Premier(首要)等名目運價。而對託運人說來說，不論船公司用甚麼好聽的名稱來大幅拉高運價，實質上就加價買艙。

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外籍船公司在台高階主管指出，目前估計美國線滿艙滿到5月底，歐洲線可能會滿到6月第一或第二周，主要是因為歐洲線船隻受紅海危機影響大，船期混亂，而歐洲港口效率不如亞洲港口，時間拖長了就像溫水煮青蛙，就怕會出現塞港現象，一塞港貨櫃調度就會出問題，缺櫃情形也將因而惡化。

在歐美地區需求回升的情勢下，進口商因為擔心船期延誤，就會多進一些貨，雖然問題估計不會像疫情期間那麼嚴重，但從目前的運價發展來看，已經是非常偏高的運價。

而貨櫃船公司已經口頭通知，6月1日起，歐美線運價將再漲1000美元，並額外收取約600美元的旺季附加費。大陸物流巴巴網站報導指出，法國達飛航運則已在官網宣布，自6月1日起(裝貨日)，再次調升亞洲至北歐的FAK運價(均一價，Freight for All Kinds Rates)，每箱(20呎櫃)3200美元，每大箱和冷藏櫃6000美元。目前歐洲線每箱運價約2800-2900美元，每大箱運價約3500-3700美元。

物流巴巴指出，業內人士表示，未曾預料到五一長假結束後市場需求會如此之大，船公司這次應對五一長假，普遍提高了空白航班的比例約15-20%，現在許多計劃出貨的貨物，只能等待6月份的航班。