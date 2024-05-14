IEAT攜手台灣企業跟上國際淨零腳步　探究加拿大減碳技術

▲左上圖IEAT黃文榮秘書長開場致詞；右上圖加拿大駐台北貿易辦事處敬獵人處長出席致詞；下圖講座現場座無虛席。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

加拿大國際碳捕捉大會(Carbon Capture Canada，簡稱CCC)主辦單位-愛德蒙頓聯盟(Edmonton Global)專程訪台，本月10日與姐妹會台北市進出口公會(IEAT)共同辦理「共創永續未來：台加攜手淨零碳排解決方案及商機」座談會。

在全台獨家座談會上，由台灣經濟研究院聯手加拿大的愛德蒙頓聯盟，以國際淨零政策及趨勢、加拿大減碳優勢技術等炙手可熱的跨全球議題，現場獨家剖析淨零永續的最新動向，現場座無虛席，受到業界高度重視。IEAT今年9月份也將組團前往加拿大參訪，歡迎業者報名參加找解決方案。

報名資訊：

[廣告]請繼續往下閱讀...

IEAT黃文榮秘書長以日常切身問題作為開場，以當日室外氣候炎熱、室內需仰賴冷氣運作才能維持舒適環境，一針見血倡議「節能減碳」的重要性、以及當今迫在眉睫的氣候變遷和減碳議題。

他並指出IEAT在此議題上已深耕多時，去年率先前往加拿大亞伯達省參觀全球關注的國際碳捕捉大會，實際探究碳捕捉、封存及利用(Carbon Capture, Utilization and Storage；簡稱CCUS，負碳技術)技術上如何為台灣企業在淨零轉型帶來解決方案及商機，並持續與國際碳捕捉大會的主辦單位愛德蒙頓聯盟合作，為台灣企業提供減碳方向及資源、促成台加企業雙邊的商機媒合。

黃文榮最後強調，永續議題須從個人和企業做起，期盼會員運用各項資源、掌握國際減碳政策及有效轉型方案。

加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)敬獵人(Ed Jager)處長表示，自2022年起台灣及加拿大在淨零碳排、低碳排放議題上一直保持非常密切的合作交流。台灣政府部門也多次組團前往亞伯達省汲取CCUS技術解決方案，在產官學共同合作下，台加雙邊在永續能源這個議題上一直保持領先與密集交流。

▲左圖愛德蒙頓聯盟資深處長Brent Jesen分享加國CCUS優勢技術；右圖台經院陳彥豪所長分享「淨零新經濟」；。（圖／IEAT提供）

座談會上，台灣經濟研究院陳彥豪所長以「淨零新經濟」為主題，以跨產業領域分析歐、美、亞在淨零排放政策、碳管理趨勢的進程，進一步分享國際企業在淨零減碳的作為和應用，更呼籲企業廠商在「淨零力等於競爭力」的時代下，打造自己的淨零新經濟，建立淨零轉型的價值鏈及多方運用政府資源和協助。

在本次專題講座上，由加拿大國際碳捕捉大會主辦單位、IEAT國際姐妹會愛德蒙頓聯盟資深處長Brent Jensen以「一碳究竟加拿大淨零領先技術」作為主題，解析亞伯達省的愛德蒙頓市(被譽為全球CCUS技術的聖地)本身擁有的產業、人口紅利、天然環境等生態圈的各項優勢，深入淺出解說CCUS的最新發展，為現場帶來另一個高潮。

Brent Jensen說明，愛德蒙頓市以發展乾淨氫能技術、食品農業、醫療保健、人工智慧(AI)、貨運物流等潛力產業為主，同時以高度年輕人口結構(低於25歲人口族群占31%)、高等教育、高生活品質之城市特色而遠近馳名。最特別的是，愛德蒙頓市本身因蘊含豐富的石油、瀝青，加上石化工業發達，地層下的油管通路四通八達，且其碳封存技術(即可將二氧化碳永久且安全封存於廣大遼闊的地底下)獨步領先全球，這是亞伯達省在國際碳封存上最特殊的優勢。

而在綠色能源-氫氣商機方面，當地擁有全球最大製氫廠，並且因鄰近西岸溫哥華港及魯伯特王子港，每年出口大量氫氣至美國及亞洲等國際市場，使得加拿大成為全球氫能出口創匯主要國家之一。

Brent Jensen特別強調，在具有絕佳地理位置、天然資源及加拿大政府積極推動下，使愛德蒙頓市具備發展國際綠色能源和減碳技術不可取代的地位。加拿大政府自2022年起，更在愛德蒙頓市舉辦加拿大唯一聚焦CCUS及氫能應用、享譽全球的國際碳捕捉大會。

為協助會員企業無縫接軌國際淨零政策，IEAT宣布今年9月份將實際帶領相關產業界前往加拿大參加國際碳捕捉大會，現場深入取得淨零轉型的第一手商機及有關乾淨能源之解決方案。

大會辦理多場的主題系列講座、展示各產業頂尖減碳技術說明會，是全球碳議題權威專家上架最新研究成果的重要平台，也被產業界視為在全球淨零永續中，舉足輕重的重要國際盛會。