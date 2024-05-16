後悔考高普考！　她嘆薪水低：我怎麼不去搖飲料

▲薪資相關話題引發討論。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

公務員的工作穩定，被視為「鐵飯碗」，不過近日則有網友直呼，「誰來救救普考？」她覺得公職的薪水實在很少，結果卻常被「刁民」搞得一肚子火，讓她很後悔考高普考。貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「誰來救救普考」為標題發文，提到她很後悔考高普考，因為實際領到的薪水真的很少，且扣完租金以後，薪水就跟「搖飲料」差不多，那她為什麼不去搖飲料？她現在時不時就被「刁民」搞到一肚子火，讓她很想哭。

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貼文曝光後，有網友也回應，「普考在台北扣完租金和生活費，比在家鄉搖飲料還少」、「然後事情還比高考多，說什麼我們工作不分高普考」、「最賭爛就是那句工作不分高普考，既得利益者的集體霸凌」、「可以跳國營啊，高普考真的難考很多，但薪水卻比較少，真是很怪的事」。

不過也有網友認為，「公務人員薪資透明化，你報考之前不知道嗎」、「你考之前就應該知道了」、「你搖飲料就不用扣房租嗎」、「不爽做就離職去搖飲料啦」、「對啊，那你怎麼不去搖飲料」、「那你辭掉去搖飲料就好了啊！是說飲料店的刁客也沒你想像中少」、「搖飲料很辛苦，體力活」。