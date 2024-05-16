鈺創網通應用打入國內外大廠　董座盧超群：下半年市場還會更好

▲鈺創董事長盧超群。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體大廠鈺創 (5351) 在Computex展前新品連發，除了異質整合完整解決方案，還有網通、多通道影音串流處理器、DRAM等多項產品，董事長盧超群針對下半年展望也表示，今年上半年產業還在復甦期，但「下半年一定會比上半年好」。

盧超群今日受訪時表示，半導體自去年下半年開始恢復，今年到上半年都還在復甦階段，但預期今年下半年一定會比上半年更好，而且到明年都會延續成長力道。

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盧超群也說，從鈺創自身產品線來看，現在DRAM大廠都開始轉進DDR5、HBM市場，慢慢退出DDR3市場，這會是鈺創能掌握的市場商機，他更喊「鈺創準備出海打仗」，現在不論是AI、DRAM、IC晶片設計等不同領域，鈺創都有相關產品和技術因應，因此公司就像一艘準備出海的遊艇，已經準備好了。

鈺創在今年的Computex將展示透過旗下創新整合平台MemorAiLink提供的異質整合完整解決方案，同時，更將重點展示公司近期在網通領域的戰略佈局，包括完整的記憶體解決方案，以及對 WiFi 5、WiFi 6 / WiFi 6E 和 WiFi 7 不同規格需求的滿足。

盧超群表示，現在鈺創除了在異質整合的布局，也持續深耕網通應用，目前佔整體營收比重超過三成。鈺創也提供完整的DRAM與SPI NAND Flash解決方案，滿足客戶從Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E到Wi-Fi 7所需要的容量和類型。目前已被國內外主要Wi-Fi晶片主要供應商，如高通、博通、聯發科和瑞昱納入合格供應商清單。鈺創的DDR4 8Gb/4Gb和DDR3 4Gb已導入印太和歐洲客戶的WiFi 6E產品並進行量產；而在WiFi 7部分，鈺創的DDR4 8Gb/4Gb也獲得WiFi 7晶片組供應商清單的認可，並開始向終端客戶提供樣品。

另外，隨著AI運算、影音串流、5G 網路、雲端伺服器和大數據等技術的快速發展，資料運算與高速傳輸需求也大幅提升。為滿足這一需求，鈺群與鈺創聯手推出了全新的多通道影音串流處理器EJ537D，一款支援 HDMI 訊號的影音多通道處理器，可在晶片上進行多種訊號處理，如壓縮、影像大小縮放、格式轉換和聲軌混音等。經過處理後，最終可以輸出為USB 4K 超高畫質影像。這款晶片援高達 4K2K 60fps 與 1080P 120FPS 超高畫質影像擷取串流，可錄製來自各種智慧裝置、攝錄影機、機上盒、DVD/BD 播放器和遊戲主機等各種訊號來源，預計不久將推出終端產品，進一步擴展影音串流應用的可能性。

鈺群科技也與鈺創科技聯手以MemorAiLink平台開展EJ525D/EJ523D影音擷取ICs次系統，多款PCIe 影音擷取卡及影像擷取盒的客戶產品均已進入量產階段。這顯現MemorAiLink平台作為一站式開發服務之異質整合高效力，為客戶提供更具競爭力的解決方案，無論是創新的記憶體產品、異質整合封裝，亦或是搭配記憶體介面IP服務等，皆有助於前期導入設計以高效開發創新的異質整合應用。