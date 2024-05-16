台股ETF創新高26檔曝光！　00878、0050、00946都上榜

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大盤16日續創新高，包括00946、00923、00878、0050等26檔收盤價創下新高，也讓3509027位受益人投資都賺錢，整體來看，高息與ESG台股ETF表現佳，再以近5日成交均量來看，00878在除息前夕成交量放大為市場最熱，且連續5天刷新高，而甫成立的00946除了成交量持續熱絡外，在今日也站上發行價以來新高，是今年新成立的四檔台股ETF中，唯一一檔沒讓投資人賠錢的。

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另外，明日即將除息的00878今日成交量逾12萬張、近5日均量拉至9.49萬張，今年來含息報酬率超過10%以上，新兵00946近5日均量則排名第2。

00946群益科技高息成長ETF在成分股篩選上，除了考量企業獲利能力與配息能力外，00946首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。

市場法人表示，投資人偏愛台股ETF，每3人就有1人投資台股ETF，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，建議可布局於台灣科技股，符合ESG永續與科技的發展趨勢，以及跟上台股整體AI的大趨勢以及受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人邱郁茹表示，由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口，跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大，而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待，未來，企業有沒有落實低碳，對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感，因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置，將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，台股科技產業恢復成長周期，AI發展更是為產業增添成長動能與商機題材，台灣科技股有望吸引外資與長線資金回流，中長期展望正向看待，而在科技股方面，更是不乏獲利能力與配息能力俱佳之公司值得留意，鑒於每年6~8月為除息旺季，建議投資人接下來可考慮透過以董事會公告最新股利與獲利表現作為成分股篩選依據的台股科技高息ETF來參與，既精準卡位高息，又能兼顧科技股成長契機。