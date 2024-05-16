「降息預期」激勵！外資調查：經理人樂觀情緒寫30個月新高

▲經理人的樂觀情緒來到新高點，主要受到「降息」預期激勵。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

綜合彭博資訊等外電新聞內容，根據5月美銀美林經理人對管理千億美元資產的245位經理人調查顯示，受訪經理人的樂觀情緒達到2021年11月以來、也就是30個月來的新高點，主要原因是受到「降息預期」激勵，而非企業獲利所帶動。

調查指出，有8成經理人預期今年下半年將啟動降息，且預估未來一年降息2次以上，他們認為，未來一年經濟不會陷入衰退，因此持續加碼股票。

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除了美股之外，受訪經理人也持續看好日股及歐股，他們仍認為「價值股表現將優於成長股」，但「大型股表現將優於小型股」。另外，超過5成的經理人表示財政政策「刺激過度」，顯示政府支出所帶來的「順風」已達到高峰。

事實上，經理人5月的股票配置由淨34%加碼，持續上升至淨41%加碼，對美股及科技股分別攀升至淨12%及淨25%的加碼，對日股及歐股則分別有淨20%及淨18%的加碼，對銀行股維持淨5%加碼。

此外，經理人對債券配置上升7%，而對高品質債的看好度較4月有所提升；就產業別而言，淨加碼程度最高的分別為「醫療」與「科技」。

就風險面而言，5月高通膨仍為經理人最關注的尾端風險，其次為地緣政治惡化及經濟硬著陸；就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，看多美元則擠下放空中國股票居次。

富蘭克林證券投顧認為，投資人對美國聯準會（Fed）的降息預期隨著經濟數字強弱而擺動，展望在等待降息的更多訊號時期，市場調整預期而引發的波動難免，因此建議投資人採取股債兼備、區域及類股多元分散的配置策略穩中求進。