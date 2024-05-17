月配新兵也換血！00944增長榮、砍聯發科　「增刪各24檔」曝光

▲野村趨勢動能高息（00944）換股，吸引投資人矚目。（圖／記者湯興漢攝）
記者楊絡懸／台北報導
除了元大台灣價值高息（00940）換股，野村趨勢動能高息（00944）也是掛牌上市以來第一次成分股調整。其中，00944成份股新增長榮（2603）、刪除聯發科（2454），整體增刪各24檔，自5月17日盤後生效。
00944追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」，以5月看股利、11月看預估股利，從中挑選50檔指數成分股。根據臺灣指數公司5月17日公布2024年第1次成分股定期審核結果，此次成分股新增及刪除各24檔。
新增24檔成分股納入：
1104 環泥、1402 遠東新、2347 聯強、2393 億光、2603 長榮、2606 裕民、2637 慧洋-KY、2880 華南金、2882 國泰金、2903 遠百、2915 潤泰全、3010 華立、3045 台灣大、4904 遠傳、4938 和碩、5347 世界、6005 群益證、6214精誠、6269 台郡、6278 台表科、8070 長華*、8422 可寧衛、9917 中保科、9933 中鼎
另外，也刪除24檔成分股：
1477 聚陽、1712 興農、1723 中碳、1785 光洋科、2105正新、2379瑞昱、2385 群光、2404 漢唐、2454 聯發科、2607 榮運、2886 兆豐金、3005神基、3264 欣銓、3293 鈊象、3376 新日興、3532 台勝科、5469 瀚宇博、5483 中美晶、6121 新普、6139 亞翔、6182合晶、6191 精成科、6239 力成、9939 宏全
00944成分股納入和刪除變動，將自5月17日（星期五）交易結束後、也自2024年5月20日（星期一）起生效。
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