月配新兵也換血！00944增長榮、砍聯發科　「增刪各24檔」曝光

快訊／00940換股開獎！ 長榮還在 成分股「增刪各21檔」曝光

元大台灣價值高息（00940）掛牌上市以來，首次成分股調整出爐。在50檔成分股中，新增及刪除各21檔，調整後指數本益比下降，聚焦相對「低本益比」優質股票的評價面，其中，外界最關注的長榮（2603）並未被刪除，至於權重如何則要等官方公布。

中鋼董座翁朝棟「最後一天上班」 最掛念龍頭鋼廠如何低碳轉型

中鋼（2002）董事長翁朝棟準備退休，5月17日是他在中鋼上班最後一天。任職中鋼董事長近8年，他牢記在心的是，中鋼如何面對氣候變遷、碳中和等挑戰；他也相信中鋼將可持續攜手國內鋼鐵產業鏈，一起朝向低碳轉型之路前行。

拉金融股迎520！類股指數創高 3檔個股締新猷

市場喜迎520行情，但台股今（17）日受到電子股拉回未再創高，一度下挫近85點，不過臨收盤前半小時買盤湧入金融股，拉抬指數，終場雖仍跌45點，但金融股類股指數攀上1977.79點新高，且包括元大金（2885）、永豐金（2890）及城銀（2809）今日再創新高，三商壽（2869）飆出第二根漲停。

辜仲諒暌違17年重返中信金董事會 吳一揆接任金控副董

中信金控（2891）今（17）日上午召開臨時董事會，通過大股東辜仲諒以仲遠投資法人代表身分出任董事一職，這也是辜仲諒脫離金融圈17年後重新回鍋，中信金前總經理吳一揆同樣也以宜詮投資法人代表，出任董事職位，重回中信金，並接任中信金副董事長，相關人事案都從今日起生效。

台積電在美設廠狀況連連 外媒：最糟考慮轉移未來投資

晶圓代工龍頭台積電 (2330) 在美國亞利桑那州廠建築工地發生化學槽車爆炸，導致一名外包工人死亡，這成為台積電在美國擴大業務的最新打擊，對此外媒GlobalData表示，台積電全球擴張在美國遇到了重大挑戰，促使一些人考慮台積電是否可能將其未來在美國的投資，轉移到其他更適合晶片製造的地方。

台積電飆漲逾4成令人傷腦筋！ 外媒曝「部份基金持倉面臨上限」

根據外媒彭博社報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）今年已上漲42%，其在高端AI晶片製造領域的主導地位，備受基金經理青睞。但他們現在面臨單一持倉限制的基金不能再增持台積電股票，可能還得因為漲幅過高拋售部分持股。

00878除息首日一度陷貼息「百萬股民揪心」 理財專家2招拆解

國泰永續高股息（00878）17日進行除息交易，早盤以小跌0.3元、23.03元開出，股價走跌旋即再翻紅，在填、貼息的路上遊走，讓百萬股民揪心，理財專家提醒，就算股息是「高殖利率」，也要有填息才會有賺錢。

航空雙雄爆量擠進前五大！華航刷9個月新高價 長榮航漲逾2.5％

航空雙雄起飛，華航（2610）盤中漲逾4％至24.9元，寫下9個月新高，爆出逾14萬張大量，居台股成交之冠；長榮航（2618）漲逾2％，成交量逾9萬張居台股第四，台灣虎航（6757）、星宇航空（2646）也漲逾1％。

加油等等！ 下周汽柴油每公升擬調降0.2元

Non-OPEC+產量估計年增每日120萬桶，預期國際油價將會走弱，國內汽油價格下周預計調降，汽、柴油每公升預計皆調降0.2元。

AI伺服器爆發、GB200機櫃也備好了！外資挺技嘉：樂觀上看658元

技嘉（2376）在法人說明會上釋出消息，預告有望在COMPUTEX展看到輝達（NVIDIA）最新GB200 NVL72機櫃，多家外資法人看好技嘉的後市發展也重申「買進」評等，紛紛調高目標價，其中美系外資甚至還強調「加碼」力挺技嘉，目標價最樂觀上看658元。