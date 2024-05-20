年薪200萬買不起房是唬爛！他無痛買「1600萬台北房」　兩派戰翻

▲原PO在兩年前買了1600萬的台北公寓。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣房價居高不下，許多年輕族群買房難如登天，不過一名網友分享，2年前買了1600萬元的台北公寓，雙薪年收140萬元，扣掉房貸57.6萬元，還有82.4萬元，平均一個月有6.87萬元可以花，每天都過得很爽，生活品質也很好，完全不覺得有壓力，貼文曝光，網友表示「重點：沒生小孩」。

男網友在Dcard發文，「家庭年薪140萬，買房1600萬，輕輕鬆鬆」，看到很多年薪破百萬的人抱怨買房壓力大，「我個人都覺得他們在唬爛」，分享兩年前買房的心路歷程，2年前購入了價值1600萬元的台北公寓，貸款8成，總共貸款1280萬元，分30年還款，每月房貸約4萬8千元。

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夫妻倆年收入共140萬元，扣除房貸後，一年剩餘82.4萬元，平均每月約6.87萬元，「兩個人過，根本很輕鬆」；接著他列出每月的生活花費，總共約3.8萬元，一年下來可以存36萬元，「我們會抓個15萬去旅遊，剩餘21萬，12萬是每個月定期定額006208，9萬活存」。

原PO坦言，「我們沒有要生小孩」，且現在才33歲，之後薪水還會往上調，生活得相當舒適，完全不覺得有壓力，「所以那些年薪200萬，基本上就是在裝窮喊給你們聽而已」。

貼文曝光，網友認為有沒有小孩差很多，「挺好的，知足常樂，有多少錢做多少事」、「這我吧，年收跟貸款金額都差不多，沒小孩真的過滿爽的」、「沒有小孩的確是大節省」、「孝親費少、沒車、沒小孩，省超多」、「不生小孩不買車，台北搭公車捷運代步，確實過得還算開心」。

不過，有網友認為這樣的生活一點都不好，「聽起來過得很拮据，沒什麼生活品質」、「當你爸媽沒有工作能力，需要你每個月拿錢回家才能生活，你再來說你這樣的年薪買房很輕鬆」、「基本上就是把自己的慾望降到地板，只差沒有遁入空門而已，看不出有什麼值得驕傲，可以自滿到去嗆別人裝窮的地方」、「只有我覺得過得很辛苦嗎，吃也不能好好吃，玩也不能好好玩，還要自我暗示輕輕鬆鬆」。