台股520站穩2萬1！總統就職「7屆行情漲多」　專家點名AI高科技

▲今年520總統就職，台股站穩21,000點大關。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴20日上午9時在總統府宣誓就職，台股在收盤後也站穩21,000點關卡。回顧過去7次總統就職後的台股表現，不論是後一周、後一月、後一年，平均報酬皆延續動能而呈現漲幅。投資專家認為，多頭時期的選股策略可著重在「優質標的」，甚至點名受青睞的AI高科技題材。

台股上周連續改寫歷史新高，各界都在看「520行情」熱度。觀察台股今年5月20日盤勢，早盤原先開高，上午11時50分跌156.29點後開始收斂，收盤前15分鐘翻紅，終場小漲13.16點，來到21,271.63點，漲幅0.06%，高低震盪236.17點，成交量4,447.96億元。

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攤開過去7屆總統就職後的台股表現，法人觀察，台股行情「漲多跌少」，除了2000年、2008年因遭遇網路泡沫化與金融海嘯利空重擊以外，其他5次總統就職後1年台股都看漲，其中，1996年、2020年，台股在520的後一年都顯示出40%以上漲幅。

▲歷屆520總統就職後台股表現。（圖／記者楊絡懸製表）

不過，依據過往經驗，法人分析「520行情」也會受其他因素牽動，像是台股5月整體盤勢受企業第一季財報公布、報稅、電子業的淡季效應等，預期大盤仍有持續震盪的可能，因此投資人可以透過財報檢視基本面表現，作為主要的投資策略。

就現階段而言，台股處於高檔，個股表現容易波動大，也不好操作。法人認為，可以先聚焦趨勢題材，結合科技成長、股息收益等相關主題，例如台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，包括AI PC、AI手機等產品即將推出，都有機會受惠。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，台股長期向上，因此，不論透過「市值型ETF」追求資本利得，或是「高股息型ETF」累積收益機會，長期而言表現都不錯，如果要提升投資成果，「選標的」會比「選時點」來得更重要。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪強調，520總統就職、輝達財報，都將左右台股投資情緒；而6月的COMPUTEX、蘋果全球開發者大會（WWDC）等題材也開始發酵，吸引市場資金持續關注AI相關題材，科技股表現再度強勢；另外，政策作多題材同步受到市場關注，可留意長期推動的相關政策概念股。

黃新迪表示，從技術面來看，加權指數在電子、金融、傳產輪漲帶動下，指數頻頻刷新歷史新高，大盤不僅站穩21,000點、短中長天期均線之上，並沿著5日均線緩步上攻，多方態勢強勢，且統計近三次520總統就職典禮後台股表現，大盤在後一個月、後一季上漲機率高。

因此，他建議聚焦AI及先進封裝，可伺機加碼半導體封測、測試介面、設備等，並挑選具有成長性之產業或個股。