快訊／大樂透1億一注獨得　端午加碼19人爽抱走百萬

華南金「史努比碗」領取攻略曝光！ 5／27通路兌換起跑

擁有41.1萬股東的華南金（2880）股東會紀念品「SNOOPY事事如意碗組」洽領攻略曝光！公司今（21）日起陸續發送股東會開會通知單，零股也能洽通路兌領，但通知單上註明「數量不足時，得以等值商品替代之」不少股東已先表態，要在5月27日（周一）開放洽領時搶先兌換，以免撲空扼腕。

被問「賴清德就職」看法 輝達黃仁勳：全球科技業重度依賴台灣

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日參加戴爾科技全球大會（Dell Technologies World conference）時接受訪問，他強調，輝達如果沒有台灣，很難做好工作，「台灣是世界科技供應鏈的中心。」

中捷車廂砍傷！「運送責任險」由新光產險承保 百萬理賠待釐清

台中捷運21日發生乘客持刀砍同行旅客事件，對於後續相關賠償，產險業保單「運送責任險」主承保方新光產險是否理賠，成為市場進一步觀察的焦點。據了解，這張保單設計每人身體傷亡最高理賠金額為500萬元，但實際賠付與否，尚待責任釐清而定。

輝達財報將出爐！強握AI題材賺翻 外資喊目標價「千金美元」

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將於22日發布今年第一季財報，是否有機會刺激AI相關股價，市場也深感期待。法人預估，輝達財報將看到歷史新高，股價也有機會往970美元向上增長，目標價甚至有「千金美元」的水準，市值挑戰3兆美元大關。

AI PC來了！微軟全新Copilot+ PC搭GPT-4o 激勵高通股價刷新高

微軟（Microsoft）一年一度Build開發者大會20日於美國西雅圖登場。這次多以AI為主軸，發表內建AI功能先進晶片、搭載Windows作業系統的「Copilot+ PC」，採用高通（Qualcomm）處理器，並預告OpenAI新的AI模型「GPT-4o」很快就應用在Copilot上。

百萬年薪金飯碗！台銀徵400人 5／24報名起跑

想捧「金飯碗」的機會來了，金融研訓院公告台銀委託400名新進人員甄試簡章（含正取291名，備取109名），報名期間自周五（24日）起至6月5日止，一律採網路報名，徵才對象除一般銀行員以外，另有數位轉型等26項職缺，最高年薪上看百萬元。

華爾街空頭改口！ 大摩威爾遜調升標普500指數至5400點

有「華爾街大空頭」外號的摩根士丹利（大摩）首席投資長兼首席美國股票策略師威爾遜(Mike Wilson) 出具最新報告，上調標普500指數未來12個月內的看法，由原先估跌至4500點改為較目前上漲1.5%至5400點。

71萬股民揪心！ 00929盤中陷貼息

擁有71萬受益人的首檔月月配ETF「復華台灣科技優息（00929）」今（21）日除息，早盤觸及20.3元，填息率4成，不過隨後漲幅收斂，開盤約50分鐘陷入貼息。

日圓甜！台銀現鈔連3盤「0.2099」 換匯升溫

受到美國聯準會官員對降息看法保守，市場預期美元持續強勢影響，日圓匯價再次貶破155大關，台北時間上午9點16分來到156.54，台銀日圓現鈔牌告價連續出現3盤「0.2099」的水準，市場預期短線有機會再挑戰4月29日寫下的最低價0.2078。

長榮航紀念品開領 「保溫杯墊」通路兌換期限5／23

長榮航（2618）今年股東會將於5／29舉行，此次股東會紀念品送出「陶瓷保溫杯墊禮盒組」，在最後買進日前進場的約30萬名股東都可領取，持股1張以上者若不出席股東會、但想領紀念品，5／23前都可至徵求場所辦理。