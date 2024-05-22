大立光遭德商控侵權　公司：全力配合檢調「最大善意解決」

▲大立光。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

光學鏡頭大廠大立光（3008）傳出涉及侵權，德商MVTec公司認為大立光擅自重製該公司獨家光學校正軟體憤而提告，台中地檢署上月依違反《著作權法》及詐欺等罪，將大立光公司及研發總處長、課長與工程師等十人起訴，對此大立光今日也正式回應，表示公司自得知此事後就積極處理，更強調對外傳部分不實內容，會採取一切法律行動捍衛權益，絕不縱容寬貸。

大立光表示，公司於2023年3月間接獲地檢署通知後始知悉此事件相關爭議，自獲知此事件起，即主動聯繫此事件外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時亦始終全力配合檢調單位一切偵查作為。



大立光指出，儘管公司與該事件台灣獨家代理商業已建立多年合作關係，本件爭議本可在澄清誤會後以商業途徑化解糾紛，豈料，外國原廠竟寧可摒棄雙方既有溝通管道，逕行提出刑事告訴，其後更有不明人士向媒體不實爆料，企圖利用媒體輿論干擾檢調偵辦、向公司施壓。大立光強調，對此事件如此意外之發展，深感不解與遺憾。

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大立光更強調，對於此事件偵查期間，屢有不明人士向媒體爆料不實內容，多次以匿名郵件搭配檢調偵查或談判進程對本公司及人員進行恐嚇及威脅，公司於此嚴厲譴責。不管有心人士來自何方，所圖為何，其蓄意打擊公司商譽與營運，公司當會採取一切法律行動捍衛權益，絕不縱容寬貸。



大立光也表示，公司向來要求同仁恪遵各項法規以及軟體使用規定，更已全面檢討並重新審視現行內控流程，加強員工教育訓練，提升每位員工對於智財權的了解及重視，以避免再有類似爭議。地檢署現已偵查終結，就公司代表人等為不起訴處分，公司謹此予以高度尊重。

大立光說，至於公司及涉案員工遭地檢署起訴部分，於日後審理過程亦將一本真摯負責之態度，協助司法機關還原此事件全貌，捍衛公司及員工權益，以還公司及涉案員工清白。