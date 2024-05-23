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萬海看今年旺季提早到　閒置船比例低、第三季運價應可獲支撐

▲右起萬海總經理謝福隆與協理蘇麗梅在法說會上。（圖／記者張佩芬攝）

▲右起萬海總經理謝福隆與協理蘇麗梅在法說會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

萬海(2615)今(23)日舉辦法說會，受到北美美西、美東兩大航線運價持續支撐在高檔，萬海總經理謝福隆表示，今年貨櫃船運市場旺季提早開始，因為紅海危機船隻繞航，到本月中為止市場閒置運價僅0.7%，第三季如果紅海現況不變，運價應該可以獲得支撐。

謝福隆指出，目前全球貨櫃船閒置運能因為紅海事件及蘇伊士通行障礙，導致航行距離拉長，加上近期貨主出貨需求增加，導致閒置運能很低，目前閒置運能5/14降到只剩下19萬箱(20呎櫃)，占比僅0.7%，造成目前船舶艙位供給比較緊張的狀況。

萬海截至今年3/31已經交了3艘船，兩條1.3萬箱，1艘3千箱，年底有兩艘1.3萬箱與7艘3千貨櫃船還要交船，今年共交12艘新船，明年有3艘1.3萬箱船交船。

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萬海今年資本指出已經大幅降低，2021是15.02億美元，2022年14.98億美元，2023年13.90億美元，今年7.06億美元明年3.17億美元，2026年0.35億美元。

法人對於萬海的第二季業績抱持正向看法，加上市場調動船舶彌補歐洲航線船隻繞航衍生出來的運能缺口，連帶推升市場次航線運價大漲，包括萬海經營的南美航線，今年萬海北美與南美營收占比已從去年的30%上升為41%，中東與印度營收占比由20%上升為23%。

萬海第一季營收276億元、年增約8%，稅後淨利46.23億元，單季EPS1.65元。4月自結單月稅後純益23.5億元，每股純益0.84元，由於5月市場運價大幅提升，估計整個第二季獲利將再大幅提升。

關鍵字： 萬海今年旺季提早到閒置船比例低第三季運價獲支撐

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