陽明連續4年有盈餘　總座：紅海危機未解「今年會再賺錢」

▲陽明113年股東會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（24）日舉行股東會，總經理杜書勤報告時表示，今年是他第4年報告，這4年來陽明都有盈餘，本來預期今明兩年供過於求、運價會下跌，但紅海危機推了海運市場一把，運價來到小高峰，若是紅海危機仍未結束，就有很大機率可以邁向連續5年都有盈餘。

杜書勤表示，今年已經是第4年報告了，這4年都有盈餘，上一次連續獲利要追溯到2003到2008年，才有辦法這樣比較；回顧去年狀況，經歷了2021、2022兩年運價飆漲，碼頭壅塞舒緩，消費轉向實體，需求降低，去年運價跌幅很大，本業有些許虧損，但在業外過去累積盈餘幫助下，去年還是有獲利。

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杜書勤指出，由於地緣政治持續，比如說美中、兩岸關係緊張都是不利因素；通膨影響購買力也影響需求，加上今年還有很多新船要交貨，因此這3情況對海運市場比較不利。

杜書勤也說，但今年也有有利的因素，像是紅海危機，貨櫃船到歐洲、地中海都要繞行好望角，航程大增，要投入更多船，消化15-20%運力，對航運下半年相對有利，紅海危機沒解除，下半年相對樂觀，公司可望盈餘、有很大機率可以繼續盈餘邁向第5年。

杜書勤也提到，2021-2022年EPS下降到1.73元，是因為2021年是航運史上百年從來沒有過的榮景，不是天天可以過年，2023年才是航運市場比較接近正常的狀況，本來預期今明兩年預估供過於求，運價應該要下跌，但因有紅海危機推了海運市場一把，運價來到小高峰，完全是意料之外，航運市場不是獨佔事業、不是穩定民生消費事業，起伏非常大。

杜書勤也說，陽明過去幾十年建立了網絡、提供給客戶好的服務是最重要的使命，世界排名並不重要，重要是要有一個經濟規模，維持服務網絡完整性，建立一個合理經濟規模，營利永續。