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神盾家族旗下鈺寶預計第二季上市　挑戰三年登音箱龍頭

▲▼左至右為鈺寶總經理黃良駿、副董事長蔡玲君。（圖／記者高兆麟攝）

▲圖由左至右為鈺寶總經理黃良駿、副董事長蔡玲君。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

鈺寶（3150）將於28日舉辦上市前業績發表會，預計第二季掛牌上市，目前鈺寶資本額為4.2億元，上市前擬現增2,500萬股，上市後股本約為4.4億元，鈺寶總經理黃良駿表示，音箱是鈺寶主要目標市場，全球前10大品牌廠中，有7家廠商是鈺寶客戶，更預計下半年將再增韓系客戶，力拚3年挑戰全球龍頭。

鈺寶成立於1998年，為神盾集團成員之一，主要從事無線音訊傳輸晶片及模組之研發設計及銷售，為高效能、低功耗、低延遲無線音訊傳輸技術之領導廠商，其SHDC技術已於2023年6月通過日本音響協會Hi-Res wireless CODEC之認證，成為全球首家通過Hi-Res認證之低延遲音訊技術廠商。

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鈺寶產品之終端應用包含家庭影音娛樂、一對多樂器無線傳輸、無線音箱、無線耳機麥克風、無線麥克風、一對三電競級無線滑鼠、鍵盤、耳機等電子傳輸產品相關應用，隨著鈺寶消費性電子市場回溫及終端品牌客戶庫存回到健康水位，鈺寶今年營收已呈現逐月成長趨勢，2024年之獲利可期。

鈺寶以優異的音訊傳輸技術與獨特之通訊協定成為該領域先驅，技術以自主開發為主，因技術掌控度高，能夠有效縮短開發時程，滿足客戶之需求，其自主開發之無線音訊控制晶片及模組係屬於高度客製化產品，晶片開發過程係與國際一線品牌大廠共同研議、定義規格，以符合品牌廠預期產品效能，鈺寶與國際一線品牌大廠合作已有十年以上之策略夥伴關係，樹立較高競爭門檻，且鈺寶持續積極拓展新客戶，並傳出捷報預計於113年下半年再增加一重量級Soundbar客戶，可望擴大鈺寶之營收規模。

鈺寶目前已可做到音訊延遲小於3毫秒超低延遲之無線電子樂器傳輸，已具有與國際知名樂器品牌之合作實績，且領先市場開發電競一對三(一個接收器同時連接耳機、鍵盤、滑鼠)產品，並率先參展2023台灣Computex和德國IFA展。另鈺寶奠基於長期深耕私有協定無線傳輸技術基礎，加之看好無線傳輸產業前景，近期亦跨入主流傳輸技術藍牙及Wifi領域，朝向多模式發展，除了原本核心技術的通訊品質，也會支援標準模式，提供消費者更完整解決方案，以同時滿足標準通訊規範所帶來之便利性與鈺寶規範之高品質，並且同步開發新一代高資料量2.4GHz與5GHz RF，為藍牙6.0提前布局，預計將應用於新世代Soundbar及AI家電產品上，預期跨入主流傳輸領域後，將進一步擴大鈺寶營收規模，成為鈺寶未來重要成長動能。

關鍵字： 鈺寶

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