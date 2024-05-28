長榮股東會煙硝味濃烈！　張國煒人馬開戰公司派

▲長榮海運股東會小股東發言踴躍。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮海運（2603）今日舉行股東會，多名小股東踴躍發言，其中不少股東都提到長榮張家的經營權之爭，被視為張國煒人馬的律師林文鵬也出面發言，但也有小股東持相反立場，兩種聲音輪番上陣發言，戰況激烈。

張國煒人馬、律師林文鵬發言提到，長榮海運跟巴拿馬長榮國際的交易，去年通過購買新加坡長榮股權，今年也通過相關資產交易，買斯里蘭卡碼頭、英國倫敦不動產等，為何需要這幾筆交易？長榮這幾年雖然不錯，但似乎接下來會有困境，為何要跟張國華主導的公司進行交易？

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張衍義回應，公司轉投資還是專注航運本業，碼頭櫃場之類的，那些投資都是符合本業。

吳光輝強調，我們股東30萬人，這是您個人看法，我們沒有說公司碰到困局，只是現在國際情況對產業來講壓力大，但問題分析不簡單，供需關係是靜態的、動態的演變成缺船缺櫃，我們長榮海運有應對方式，從來沒有說我們碰到什麼困局。

另有小股東發言指出，張國煒人馬提告長榮海運董事會成員，操縱媒體輿論，損害所有長榮海運股東的權益，也提到他也是星宇股東，星宇一毛股利都不發，因為星宇在日本調度不及，要國人去睡日本機場，發廉價睡袋，可能比毛毯（指長榮股東會紀念品）還不保暖，投資人就是希望有好的股價、股利，這樣任性的霸道總裁（指張國煒）操縱媒體、提告，傷害長榮海運所有投資人，如何應對？

對此，張衍義表示，聽到小股東支持公司的發言，經營團隊非常感激跟欣慰；律師陳錦旋則回應，人在做天在看，公司怎麼樣去保護，身為律師有機會傳達意見、會建議，既然被告了，就誠實面對，相信檢察官在誠實說明下，不會遭到誤導，被告是很辛苦折磨的，董事們很希望公司能提供完整資料給主管機關或檢察官，做什麼事情將心比心。